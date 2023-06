El papa Francisco condenó este lunes la “violencia sexual utilizada como arma de guerra” y afirmó que hay que continuar denunciando y rechazando este crimen atroz que sigue presentándose en medio de los conflictos en el mundo.



“La violencia sexual utilizada como arma de guerra es, desgraciadamente, una realidad extendida. Es preciso denunciar este crimen vergonzoso y no cansarse nunca de decir no a la guerra, no a la violencia”, escribió el pontífice en su cuenta de Twitter.



Y añadió: “A los supervivientes de las agresiones sexuales en los conflictos, a cada persona herida, digo: aunque los violentos los traten como objetos, el Señor mira su dignidad y le dice a cada uno: ‘Tú eres precioso a mis ojos, eres digno de estima y te amo’ ”.

El mensaje se produjo en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, en un contexto en el que las crisis se están multiplicando, los conflictos enquistados se agravan y las tragedias humanas, como la violencia sexual, siguen muy presentes, de acuerdo con Naciones Unidas.

“La violencia sexual relacionada con los conflictos, ya sea contra mujeres, niñas, hombres o niños, sigue utilizándose como táctica de guerra, tortura y terrorismo en medio de crisis políticas y de seguridad cada vez más profundas, agravadas por la militarización y la proliferación ilícita de armamento”, agregó la ONU.

En junio de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual y rendir homenaje a todos quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y también a aquellos que han perdido la vida en esa empresa.



De acuerdo con la ONU, este año la conmemoración se centró en la tecnología y la brecha digital: “Una tecnología accesible puede alertar a las personas del peligro, ayudarlas a encontrar refugio y apoyo, y permitir documentar y verificar los abusos, como primer paso hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, también puede perpetuar la violencia, perjudicar a las personas supervivientes y alimentar el odio”, explican.



