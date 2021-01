Papa Francisco anuncia que se vacunará esta semana

Este fin de semana el papa Francisco anunció que en el transcurso de esta semana se vacunará contra la covid-19, y denunció, en una entrevista televisiva, el "negacionismo suicida" de los que se oponen a ese remedio contra la pandemia.



"La semana que viene empezaremos a hacerlo [vacunarse], ya tengo mi cita", dijo a la cadena Canale 5 el pasado sábado. "Hay que hacerlo", insistió el pontífice argentino, para quien "hay un negacionismo suicida que no consigo explicar".



Así lo explicó el líder de la Iglesia Católica durante la entrevista: "Yo creo que éticamente todos deben tomar la vacuna. No es una opción, es una acción ética. Porque juegas con tu salud, juegas con tu vida, pero también juegas con la vida de los demás”.



Y añadió: "No sé por qué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa'. Si los médicos lo presentan como algo que puede ir bien y que no tiene peligros especiales, ¿por qué no tomarlo? Hay una negación suicida en esto que no puedo explicar".



Para el Pontífice, este es el momento de "pensar en el ‘nosotros’ y borrar el ‘yo’ por un período de tiempo, ponerlo entre paréntesis. O nos salvamos todos con el ‘nosotros’ o nadie se salva".



Así mismo, Francisco recordó algunos hitos de la ciencia por medio del desarrollo de las vacunas que fueron importantes para salvar millones de vidas, y las comparó con el actual escenario de las vacunas contra la covid-19.



"Cuando yo era chico, me acuerdo de la epidemia de la poliomielitis, a causa de la cual muchos niños quedaron paralizados y todo el mundo esperaba ansiosamente una vacuna (...) Cuando llegó la vacuna la daban con azúcar", recordó el papa.



"Luego crecimos a la sombra de las vacunas, contra el sarampión, contra esto, contra aquello... vacunas que se daban a los niños", agregó.



