'Es un demonio astuto': el papa Francisco hace fuerte advertencia sobre la tristeza

En una declaración durante la audiencia general en el Vaticano, el papa Francisco emitió una advertencia sobre la tristeza, describiéndola como "un demonio astuto" que puede invadir el alma y sumirla en un estado de abatimiento.



En su catequesis, el sumo pontífice continuó su análisis sobre los vicios y virtudes, centrándose esta vez en la tristeza. Según sus palabras, es "un abatimiento del alma, una aflicción constante que impide al ser humano experimentar la alegría en su existencia".

El papa Francisco hizo una distinción entre dos tipos de tristeza: una que proviene del arrepentimiento por los propios pecados y la pérdida de la gracia divina, y otra que es más sutil y peligrosa, ya que es alimentada por el "Maligno" y conduce al desánimo y la depresión.



El Papa explicó cómo la tristeza puede surgir de la decepción y la frustración, tanto por deseos no satisfechos como por pérdidas significativas, como la de un ser querido. Este tipo de tristeza, según él, puede sumergir al corazón humano en un abismo de desesperanza y debilidad espiritual.



"En el corazón del ser humano nacen esperanzas que a veces se ven defraudadas. Puede tratarse del deseo de poseer algo que no se puede conseguir; pero también de algo importante, como la pérdida de un afecto. Cuando esto sucede es como si el corazón del ser humano cayera en un precipicio, y los sentimientos que experimenta son desánimo, debilidad de espíritu, depresión, angustia...", señaló el pontífice.

El papa alerta sobre la tristeza, que "es un demonio astuto". Foto: iStock

Además, advirtió sobre el peligro de aferrarse a la tristeza de manera prolongada, convirtiéndola en un estado de ánimo habitual. Señaló que ciertas amarguras y resentimientos pueden alimentar esta tristeza, alejando a la persona de una vida plena y cristiana.

"Ciertas tristezas prolongadas, en las que una persona sigue engrandeciendo el vacío de quien ya no está, no son propias de la vida en el Espíritu. Ciertas amarguras resentidas, en las que una persona tiene siempre en mente una reivindicación que le hace adoptar el disfraz de víctima, no producen en nosotros una vida sana, y menos aún cristiana", explicó.

"La tristeza, de una emoción natural, puede convertirse en un estado de ánimo maligno. Es un demonio astuto, el de la tristeza", subrayó el Papa.



Concluyó comparando la tristeza con "el placer del no-placer", equiparándola con chupar un caramelo amargo.

