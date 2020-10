'El papa Francisco no habla ni de sacramento ni de matrimonio'

Luego de que el papa Francisco pareciera apoyar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, debido a un documental del cineasta Evgeny Afineevsky en el que se narra el enfoque del sumo pontífice frente a problemas sociales urgentes, la discusión en torno a lo que dijo sigue generando revuelo.



Sin embargo, frente a la confusión que las palabras del Papa han generado, el padre jesuita Carlos Novoa, doctor en ética y teología y profesor titular, explicó que lo que dijo el sumo pontífice es claro y no debería prestarse para confusiones.



"Lo que dice es que la personas homosexuales, como todo el mundo, tienen el derecho a tener una familia y a no sentirse mal o ser expulsados de ella. Son palabras que representan un argumento sólido y que en ningún momento hablan de sacramento ni de matrimonio", mencionó.



Además, el padre Novoa resaltó que el revuelo es normal en unas sociedades como las nuestras, especialmente en la colombiana.



"Vivimos en un país sumamente homofóbico y machista, que no soporta a los transexuales o a las lesbianas o muchos otros. Es una actitud a la que le falta camino por recorrer".

Una postura que no es nueva

De igual forma, ACIprensa recogió el testimonio de Mons. Víctor Manuel Fernández, Arzobispo de La Plata (Argentina) y asesor teológico del Papa Francisco, quien explicó que “lo que ha dicho el Papa sobre este tema es lo que sostenía también cuando era el Arzobispo de Buenos Aires”.



Según Fernández, para el Papa Francisco “la expresión ‘matrimonio’ tiene un sentido preciso y sólo se aplica a una unión estable entre un varón y una mujer abierta a comunicar vida. Esta unión es única, porque implica la diferencia entre el varón y la mujer que se unen en reciprocidad y se enriquecen en esa diferencia, naturalmente capaz de engendrar vida. Por lo tanto, hay una palabra, ‘matrimonio’, que sólo se aplica a esa realidad. Cualquier otra unión parecida requiere otra denominación”.



“No obstante, Bergoglio siempre reconoció que, sin llamarle ‘matrimonio’, de hecho existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo, que no implican de por sí relaciones sexuales, pero sí una alianza muy intensa y estable. Se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro”., indicó monseñor, según recogió ACIprensa.



Por último, según el asesor del Papa, “Bergoglio siempre tuvo esta opinión, e incluso años atrás hubo una discusión en el Episcopado argentino, donde Bergoglio defendía esto, pero perdió. La mayoría decía que eso se iba a confundir con el matrimonio y preferían no innovar”.



