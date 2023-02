Ante los obispos que hacen parte de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) –73 en ejercicio y un significativo grupo de eméritos–, el arzobispo de Bogotá, Mons. Luis José Rueda Aparicio, quien también es el Presidente de la CEC, ha pronunciado su alocución en la apertura de la 114.ª Asamblea Plenaria del episcopado que inició este lunes 6 de febrero con los actos protocolarios.



'Pretenden fracturarnos'

"Todos los aquí presentes sabemos bien que, algunos observadores y algunas visiones sobre la Iglesia y sobre nuestra misión episcopal, pretenden muchas veces fracturarnos", ha dicho Mons. Rueda al inicio de su intervención al reconocer que, de cara al complejo panorama nacional, "nos quieren aplicar categorías socio políticas y tratan de encasillarnos como obispos 'de izquierda' o 'de derecha'".



Ante las tensiones entre los sectores políticos y la tentativa de poner a los pastores de un lado o de otro, el prelado tiene claro que "en el fondo de estas clasificaciones hay un intento de división". Por eso, apelando al ejemplo bíblico del trigo y la cizaña, advierte que "quieren poner la cizaña de la polarización entre los servidores del Señor" e invita a sus hermanos obispos, provenientes de todas las regiones del país a que “estemos muy despiertos y no caigamos en esas trampas del mal".

También en los inicios del cristianismo eran frecuentes las divisiones entre los seguidores de Jesús. Por eso, evocando los orígenes, Mons. Rueda recordó: “No somos de Apolo ni de Pablo, somos simplemente colaboradores de Cristo, en el campo de Dios que son los colombianos, hombres y mujeres, católicos y no católicos, necesitados todos de esa luz que brilla en las tinieblas y que nos conduce a la libertad de la sinodalidad, frente a toda esclavitud de discordia y división”.

En comunión





La espiritualidad de la sinodalidad –o la espiritualidad para "caminar juntos"– fue el eje transversal de su intervención, en el marco de la temática propuesta para esta Asamblea Plenaria: "Iglesia que vive la comunión y la participación".



En su alocución, el presidente del episcopado citó algunas enseñanzas del Concilio Vaticano II, el que considera “una antorcha viva en el camino evangelizador de la Iglesia en Colombia".



El llamado de la Iglesia colombiana a "caminar juntos" en las búsquedas de soluciones y respuestas a las realidades del país, se ubica en la perspectiva del Magisterio del papa Francisco quien a lo largo de su pontificado pero, de modo particular, desde octubre de 2021, viene impulsando un proceso de renovación y de reestructuración profunda, con el desarrollo del Sínodo de la Sinodalidad, un proceso participativo que busca incentivar la comunión y la vinculación de todos los bautizados en la misión evangelizadora de la Iglesia, sin distingo de su vocación particular, sean obispos o sacerdotes, religiosas o religiosos, laicos o laicas, hombre o mujeres.



Para avanzar en esta dirección, se hace necesario evitar caer en los fundamentalismos, pues, en palabras de Mons. Rueda, “el servicio fraterno de la Iglesia con frecuencia se ve amenazado por diversas formas de fundamentalismo, que son formas farisaicas de ser Iglesia, que nos distancian, muchas veces, de los clamores humanos". Por eso, continúo el prelado, "la espiritualidad sinodal más bien nos permite vivir la fraternidad consolidando nuestra identidad: 'estar en el mundo sin ser del mundo'".



Como expresión de esta particular apertura a la sinodalidad, es decir, al imperativo de "caminar juntos", la escucha y el diálogo constituyen el antídoto para superar las divisiones y allanar los caminos de la paz y la reconciliación, con justicia y equidad. En este sentido, la Asamblea Plenaria abordará durante sus sesiones, que se extenderán hasta el próximo viernes 10 de febrero, algunas cuestiones relacionadas con la presencia de la Iglesia en la Amazonía y en la frontera colombo-venezolana, entre otros temas.



*Consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.