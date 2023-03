El cristianismo es una de las religiones que más creyentes tienen en el mundo. Esta surgió en el siglo I d.C. en la región de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. Inició después de la muerte de Jesús, el día de Pentecostés, según la Biblia, sus discípulos recibieron al Espíritu Santo y comenzaron la difusión de la fe cristiana.

Según el portal web ‘Concepto’, en sus inicios solo tenían 120 miembros y eran guiados por algunos apóstoles de Jesús de Nazaret. Al principio fue una religión perseguida por el Estado romano, sin embargo, en el siglo IV el emperador Constantino I decretó la liberta de cultos, poniendo fin a la persecución.



Esto permitió a que finales de ese mismo siglo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Luego, a partir de la llegada de los europeos a América en siglo XV, el cristianismo se difundió por todo ese continente.



Inició después de la muerte de Jesús, el día de Pentecostés. Foto: iStock

¿Cuáles sus creencias?

Estas estaban guiadas por las ideas de Jesús y decía que todos los hombres son iguales ante Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o ceremonias, sino de la fe y las buenas acciones de los individuos.



Asimismo, proponían que la caridad y el amor al prójimo eran normas de vida que se debían hacer con todos los seres humanos, incluso con los enemigos. Además, los sufrimientos que tenían las personas en este mundo serían recompensados en otra vida, específicamente en el cielo al que se ascendería tras el juicio final. Por otro lado, rechazaban el egoísmo, la hipocresía y la vanidad.



En esta religión monoteísta solo existe un Dios que se puede representar como 3 personas diferentes: el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, lo que corresponde a la Santísima Trinidad.

Los 10 mandamientos del cristianismo

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2. No tomarás el nombre de Dios en vano.

3. Santificarás las fiestas.

4. Honrarás a tu padre y a tu madre.

5. No matarás.

6. No cometerás actos impuros.

7. No robarás.

8. No mentirás.

9. No tolerarás pensamientos y deseos impuros.

10. No codiciarás los bienes ajenos.



En el cristianismo se cree que Jesús es el mesías de Dios en la Tierra. Foto: iStock

Ramas del cristianismo

A través de los años se fueron creando tres grandes ramas:



· El catolicismo. Es la principal y más numerosa de las ramas de esta religión, esta se halla bajo la administración espiritual y religiosa del Papa, ubicado en la Ciudad del Vaticano. Su doctrina es tradicional y no solo contempla a Dios, sino también a varios santos, santas y mártires cristianos.



· La ortodoxa. Están nace de la separación definitiva de la iglesia Cristiana en el cisma del año 1054. Ortodoxo significa ‘creencia recta’ por lo tanto, mantiene el credo original sin las alteraciones que la Iglesia Católica Romana introdujo.



· Protestantismo. Este nació en el siglo XVI y su fundador fue Martín Lutero, que rompió con muchos de los preceptos del catolicismo, pero especialmente con la idea de que el Papa era la única autoridad sobre los cristianos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

