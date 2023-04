Este 4 de abril se celebra el ‘Martes Santo’, también conocido como 'Martes de Controversia'.

El ‘Martes Santo’ es el tercero de los días de la Semana Santa, la cual comienza con el ‘Domingo de Ramos’ y finaliza el ‘Domingo de Resurrección’.



De acuerdo con el Nuevo Testamento, en este día, Jesús anunció su futura muerte a los discípulos, así como las palabras que le expresó a Judas por su traición.

Origen y significado del Martes Santo

La Semana Santa permite conocer los pasos que recorrió Jesús en sus últimos días en la tierra. Su objetivo es rememorar su pasión, muerte y resurrección. Foto: iStock

En el Evangelio de San Juan, Jesús de Nazaret anticipa la traición de Judas y así se lo comunica a sus discípulos. Estos piden que identifique al traidor y Jesús entrega a Judas un trozo de pan untado y le dice que "lo que tienes que hacer, hazlo en seguida".

Esta fecha también es llamada 'Martes de Controversia' porque Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo que cuestionaban su labor de predicador, así como con los fariseos, quienes le preguntaban sobre el tributo a lo que él responde mostrando una moneda "Dad, al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios".



Según el portal web ‘Catholic.net’, la cuestión se plantea así: "Entonces los fariseos se retiraron y tuvieron consejo para ver cómo podían cazarle en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos, junto a los herodianos, a preguntarle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios, y que no te dejas llevar de nadie, pues no haces acepción de personas"



De acuerdo con el relato Jesús toma una decisión, que recorrerá la historia a partir de entonces.



"Conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo". Y ellos le mostraron un denario. Jesús les preguntó: "¿De quién es esta imagen y esta inscripción?" Le respondieron: "Del César". Entonces les dijo: "Dad, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Y dicha solución sorprende a todos.



Según 'Aciprensa', de esta manera se pone de manifiesto en la liturgia de las distintas ceremonias que tienen lugar ese día.

Primera lectura

Para el martes 4 de abril corresponde la lectura del libro de Isaías 49, versículos del 1 al 6.

Salmo responsorial

Para este día santo, el Salmo es el número 70, versículos del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, el 15 y el 17.



Respuesta: Mi boca contará tu salvación, Señor.

Martes Santo: Evangelio del día

El 'Martes de Controversia' corresponde la lectura del santo evangelio, según San Juan. Versículos 13, del 21 al 33 y del 36 al 38.



En ella se da cuenta de uno de los momentos cruciales previos a la Pasión: Jesús anuncia que será traicionado.

