Si usted es un colombiano, probablemente ha celebrado el Día de Velitas el 7 y el 8 de diciembre, rodeando su casa con candelabros y diferentes artefactos que la alumbran mientras comparte un momento agradable con su familia.



A pesar de que sea una celebración que hace parte de la cultura colombiana, ¿sabe su significado y por qué se festeja?

Esta tradición, conocida popularmente como el Día de Velitas, está relacionada con el momento en el que el Arcángel Gabriel se le acercó a María para informarle que fue la elegida por Dios para que fuera la madre de Jesús. Dicha historia está narrada en la Biblia, en el libro de Lucas del versículo 26 al 31.



“Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, en donde se encontraba una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, su nombre era María, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: ‘¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres’".

La aparición del Ángel Gabriel a María se retrata en la Biblia en en el libro de Lucas del versículo 26 al 31. Foto: iStock

Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: ‘María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre: Jesús’”.

Historia del Día de las Velitas

Según lo cuenta el padre Jorge Bustamante Mora en el portal católico ‘Catholic. net’, esta celebración se remonta a 1854 cuando los religiosos de esta fe estaban esperando en la plaza de San Pedro del Vaticano al Papa Pío IX, quien era el encargado de revelar la bula (documento eclesiástico) en la que se declara que la Virgen María estaba libre del pecado por su concepción.

El 7 de diciembre, para la espera de tan especial mensaje, los ciudadanos encendieron velas a lo largo de la noche para recibir las nuevas palabras de su pastor. Sin embargo, como al siguiente día, el pontífice confirmó que la Virgen era santa y había sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo, en el ‘Ineffabilis Deus’, como se llamó la Bula, se decretó que cada 8 de diciembre se debe celebrar y honrar la inmaculada concepción de la Virgen María.

En el ‘Ineffabilis Deus’, como se llamó la Bula, se decretó que cada 8 de diciembre se debe celebrar y honrar la inmaculada concepción de la Virgen María. Foto: iStock

Además, según el sacerdote Jorge Bustamante, en esta celebración, se ora “por la paz, por el amor, por la reconciliación, el cuidado de la Casa Común, por quienes sufren, por quienes han partido, por todas circunstancias personales, sociales y eclesiales de cada persona”.

¿Cómo se celebra el Día de las Velitas?

En homenaje a la Virgen María, como respeto a la vida y a la familia, los católicos celebran este día encendiendo velitas y organizando una cena familiar en la que comparten diversas oraciones para ella. En la primera se le agradece por su amor hacía el mundo y se le entrega la absoluta confianza para que ella consagre sus hijos a Jesús; en la segunda, se le ofrece a la virgen por la paz y el rescate de las almas; en la tercera, se le rinde homenaje a los pies para que defienda la sociedad; y en la última, se le pide que guíe los pasos y el camino de todas las personas para que sigan el bien, informa el portal ‘El santo rosario’.

Muchos católicos ven a estas figuras como canales por medio de los cuales pueden hablar con Dios. Foto: iStock

Por otro lado, también se hace un rosario en el que los creyentes deben leer los misterios gloriosos, dolorosos o luminosos y su significado. Algunos de ellos son: la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús en el cielo, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María al cielo y la coronación a la Virgen Santísima. Además de acompañarlos con un credo, un Padre nuestro, diez Ave María y un Gloria.

El Día de las Velitas en Colombia

Sin embargo, es importante aclarar que desde ese año, no solo se empezó a rendir culto a la Virgen, sino también a San José, quien fue el esposo de María antes de que ella diera a luz, ya que jugó un papel muy importante como padre adoptivo de Jesús. De hecho, esa es la razón por la cual, en ese día así mismo se ora por la unión de las familias.



En en el 2020, gracias a los 150 años de celebración que se cumplían del decreto ‘Quemadmodum Deus’, en el que se estipula que el 7 de diciembre de cada año se conmemora el Día de las Velitas y además que San José es el patrono de la iglesia Universal, el papa Francisco le ordenó a las familias unirse en estas fechas en un solo clamor por la vida.

Por otro lado, para el Teólogo Álvaro Rodríguez Vázques, “la noche de las Velitas significa la iluminación que hizo Dios en la Virgen y la aceptación de ella de ese proceso divino”, como le dijo para el diario ‘La Vanguardia’.



Colombia es un país que en su mayoría es católico, ya que, según el Anuario Pontificio 2017 y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015 de la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia, más de 45 millones de sus habitantes profesan esta religión, lo cual lo convierte en el séptimo lugar con más católicos, después de Filipinas, Italia, Francia, España, Brasil y México.

Más de 45 millones colombianos son católicos. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. EL TIEMPO

En Colombia, esta tradición es utilizada para promover el turismo y la cultura en diferentes municipios, ya que los gobiernos de estos lugares invierten mucho dinero en el alumbrado de los parques centrales para que sean visitados por locales y turistas que quieran conocer el pueblo, como por ejemplo en Villa de Leyva, Boyacá, en donde no solo se decoran todas las casas y las calles sino que también se lleva a cabo la competencia de pirotecnia artesanal.



También, en el municipio de Corrales del departamento de Boyacá se ponen cuadros de la Virgen María en todo el parque central, los cuales alumbran todo el lugar y hacen que sus casas coloniales resalten en la noche para que los turistas puedan disfrutar de la vista y tomarse fotos.



En Barichara, Santander, también encienden las calles con figuras de hormigas culonas que alumbran en homenaje a la Virgen, decoran cada parte del lugar y lo hacen resaltar como si fuera un árbol de Navidad.

Otro lugar en el que se prepara especialmente para esta ocasión es la ciudad de Medellín. De hecho, en la capital antioqueña habrán más de 10 millones de luces LED alumbrando casi 1,8 kilómetros este año.

Frases del Día de las Velitas

Para los colombianos, es importante que este día sea celebrado en familia y con las personas que más quieren. Como el día de velitas hace parte de su cultura, hay frases de hispanohablantes que vale la pena recordar.

El 7 de diciembre de cada año se conmemora el día de las velitas. Foto: iStock

“Que esta noche se enciendan todas las velas de cada hogar y la paz reine en los corazones. ¡Feliz Día de las Velitas!”; “En esta noche la oscuridad será vencida por Dios y alumbrará la luz de nuestras vidas".



Por otro lado, hay otras oraciones en las que los católicos le piden a Dios por su libertad y seguridad:



“Una noche iluminada es lo que queremos siempre en nuestras vidas. ¡Feliz Día de las Velitas a todos y todas!”; “Que el calor y el fuego de las velas hoy enciendan el espíritu navideño y permitan celebrar esta bella época en familia con amor y alegría”; “Que hoy cada velita que enciendas esté llena de mucho amor, alegría, paz y prosperidad. ¡Feliz Día de las Velitas!”.

