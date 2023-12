Origen de la Navidad: ¿Cuándo nació Jesús y qué significa el 25 de diciembre?

Todos los 25 de diciembre, en todos los rincones del planeta, las personas se congregan para celebrar una de las fechas más esperadas a lo largo del año: Navidad. Esta festividad, como ya se sabe, tiene como origen una creencia religiosa, el nacimiento de Jesús, en un pesebre en el pueblo de Belén, de Judea.



Sin embargo, como explicó el cardenal Luis José Rueda en entrevista con Yamid Amat, esa fecha es simbólica. “El cristianismo la eligió porque ese día se celebraba el dios sol y dijeron que el verdadero sol que nace de lo alto es Jesucristo, el Señor”, dijo el prelado.



Entonces, ¿Cuándo nació Jesús y que significa el 25 de diciembre? En su Enciclopedia de la teología (2004), el célebre teólogo Karl Rahner sostiene que los evangelios no ofrecen suficientes detalles que permitan saber a ciencia cierta cuándo se dio el nacimiento de Jesús. Sin embargo, sí se sabe que nació durante los tiempos de Octavio Augusto, quien fue el emperador romano entre el 27 a. C. y el 14 d. C., y probablemente en los últimos años de Herodes el Grande, quien fue encargado por Roma como rey de Judea, donde gobernó hasta el año 4 d. C.



De esta forma, los expertos datan el nacimiento de la figura central del cristianismo entre los años 6 a. C. y 4 d. C.

Sobre el tema no hay certezas. Y es que, como se dijo antes, no existen documentos, más allá de los evangelios, que mencionen cómo se dio el nacimiento de Cristo, y estos libros sagrados no mencionan fecha alguna, ni aun la época del año.

Sin embargo, lo que está claro es que no fue ni un 25 ni en diciembre. "Esta es una época invernal, menos frío que enero, y por su ubicación en Israel esta temporada no es tan severa como en países del norte, pero no por ello deja de ser sumamente difícil un viaje con una mujer en últimos meses de gestación, a pie, con ayuda de solo animales, en medio del frío. A esto sumemos que el relato bíblico habla de pastores que apacentaban sus ovejas en la noche, a la intemperie, que llegaron al pesebre guiados por una estrella, cosa que los historiadores creen que no es factible que ocurriera en dicha temporada. Así que sí, podemos descartar diciembre”, sostiene Luis Esteban Castro, doctor en Teología y especialista en Historia del Cristianismo.

¿Por qué se eligió esta fecha?

La razón de esto proviene de dos festividades paganas que eran muy importantes para los habitantes del Imperio romano, y, de nuevo, los historiadores no se han puesto de acuerdo con respecto a cuál influyó en dicha decisión.

La primera celebración es la de los Saturnales, una fiesta en honor al dios romano Saturno (Cronos para los griegos), que era asociada con el solsticio de invierno. De acuerdo con el calendario juliano, dicha festividad se realizaba el 17 de diciembre, aunque las actividades se extendían hasta el día 23.

La otra fiesta es la del Sol Invictus, atribuido en honor a varias deidades como Apolo, Helios, Elágabalo o Mitra, todos ellos dioses solares. Esta festividad se realizaba los días 25 de diciembre, también con motivo del solsticio de invierno.

No existen documentos, más allá de los evangelios, que mencionen cómo se dio el nacimiento de Cristo. Foto: iStock

La fuente más antigua que indica el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús es probablemente un libro de Hipólito de Roma, escrito a principios del siglo III. Y se cree que fue en el gobierno del emperador Constantino (más exactamente en el 330 d. C.) que la Navidad se empezó a celebrar en este día, simbolizando a Jesús como el verdadero ‘sol invicto’. La fecha fue posteriormente establecida como oficial durante el gobierno de Teodosio I.

De cualquier forma, con la oficialización del cristianismo como religión del imperio, la elección de esta fecha se hacía lógica, dado que la gran mayoría de las religiones de los territorios dominados por los romanos tenían sus festividades más importantes en el solsticio de invierno.

“Se trata claramente de una fiesta con una importancia espiritual muy grande para los cristianos de cualquier denominación, y es lógico entender que algunos consideren una ofensa a su fe este tipo de análisis”, dice Castro.

Pero el experto sostiene que, por el contrario, esto no debe ser visto de esta manera: “No podemos dejar de lado la historia y lo que podemos comprobar mediante las fuentes de la época. Y la verdad es que establecer la Navidad el 25 de diciembre era muy efectivo en la evangelización. Y, como historiador creyente, estoy convencido de que todas estas evidencias, o la falta de ellas en torno a la Navidad no deben afectar para nada la creencia”.

REDACCIÓN VIDA DE HOY