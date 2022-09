El oratorio católico en el aeropuerto El Dorado, que generó polémica tras el anuncio de su desmonte, se mantiene.



Después de un diálogo entre las autoridades eclesiásticas y Opain, ambas partes llegaron al acuerdo de mantener y respetar el comodato que le permite a la Iglesia católica manejar este espacio de la terminal aérea.

El obispo de la Diócesis de Fontibón, monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, lideró la reunión, en la que también estuvieron presentes el señor arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda, y el doctor Mauricio Ossa, presidente de la junta directiva de Opain.



Córdoba, quien organizó el encuentro, cuenta que la decisión de convertir el oratorio en una sala multiconfesional para todos los demás credos fue irregular, porque nunca se hizo una mesa de diálogo con ellos, ni se les informó de esta decisión hasta el último momento.



A eso se le suma que la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno debieron desmentir que ellos le habían dado la orden al operador del aeropuerto, pues eso no es parte de sus competencias.

Una vez esto ocurrió, el presbítero decidió retirar los elementos sagrados de la capilla para evitar su profanación, lo que fue interpretado por Opain como una ruptura del comodato y entonces procedieron a adecuar el espacio para convertirlo en una sala libre de símbolos de cualquier credo.



“Yo resolví hacer un diálogo con la junta directiva y no se lograba a través de las abogadas con las que estábamos llevando el tema. Estuve dos semanas intentando llegar a quien tomaba las decisiones, hasta que logré concertarlo a través de unas personas que conocían al doctor Ossa y entonces me dieron cita para el jueves a las 11:00 de la mañana. Estuvimos reunidos tres horas, escuchándonos, llegando a acuerdos, haciendo aclaraciones”, explica monseñor.



Y el esfuerzo les dio resultado, pues el oratorio ya está en adecuaciones para volver a ser una capilla católica.



Con esta determinación se cierran las puertas a compartir el oratorio con otras religiones, lo que en principio generó el rechazo de cientos de feligreses que se manifestaron tanto en redes sociales como en las instalaciones del aeropuerto.

Espacio en El Dorado para otras religiones

Después de retirar los símbolos católicos, el oratorio se convirtió en una sala usada por algunos viajeros para cargar su celular y descansar. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Sin embargo, esto no significa que no habrá un espacio para los viajeros y visitantes que profesen un credo diferente.



“Nosotros propusimos que nos dejaran nuestro oratorio y que abrieran uno para las otras religiones para que hicieran allí sus ritos y oraciones. Charlando se llegó al acuerdo de que nosotros también seguíamos con el oratorio del Puente Aéreo, que no había entrado en este primer litigio, y nos dijeron que ellos iban a terminar de dotar el espacio para las otras religiones”, asegura.



En el caso del oratorio, el obispo de la Diócesis de Fontibón dice que se van a tomar de 8 a 12 días para volver a hacer las adecuaciones necesarias y devolver el mobiliario, entonces “para evitar que la gente pase un mal rato, deben saber que tenemos que volver a llevar todo para colocarlo allí”, lo que quiere decir que por estos días los feligreses que acudan al aeropuerto El Dorado no lo encontrarán complemente dotado.



“Esto fue un ejemplo de diálogo, de que la paz se consigue haciendo acuerdos y concertaciones si nos escuchamos las partes y si vamos con ánimo de oír”, apuntó también el líder católico.



RELIGIÓN

