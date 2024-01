Oraciones: ¿quiénes son los escogidos de Dios, según la Biblia?

Cuando se piensa en el fin de todos los tiempos, las personas más creyentes pueden llegar a preguntarse si serán o no una de las personas que el Señor salvará, puesto que en Mateo 22:14 se lee la siguiente frase “Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos”.



(Lea también: Salmos: ¿cuáles son los textos bíblicos para honrar la llegada de un bebé?).



Lo que pone a muchas personas en duda sobre si podrán estar junto a Dios, debe conocer que el hombre fue alejado del pecado para que obedecieran a Jesucristo. Según Efesios 2:10, los humanos han sido hechos obras maestras que tienen por orden realizar buenas obras que han sido determinadas por Dios.

Por lo que la salvación es llevar una vida de obediencia, la elección de hacer el bien lo puede llevar al camino deseado. Los hombres han sido apartados del Señor por la obra del espíritu para que sean capaz de seguir los pasos de su hijo, Jesús, según el medio religioso ‘Gracia a vosotros’.



(Siga leyendo: ¿Cuáles son los salmos para agradecer a Dios por los favores recibidos?).

¿Cómo será el gran día en el que se revelarán los nombres de las personas que fueron escogidas por Dios?



Según ‘Aleteia’, el profeta Isaías describió que se realizará un gran banquete que tendrá lugar en la Jerusalén celestial, lugar al que todos los pueblos irían para participar en la celebración del triunfo definitivo del Mesías.



Sin embargo, esa invitación no solo sería para los habitantes de Israel, sino para todos los países de la tierra, cada uno estará invitado a la comida. Lo que se corrobora en el Salmo 22, en el que se explica que las personas habitarán la casa del Señor por años, sin término.



(De interés: Oración a Santa Ángela para quienes tienen carencias de dinero: ¿cómo se reza?).

Oración de los elegidos de Jesús



La oración es un deseo de por vida de toda persona en quien mora el Espíritu Santo Foto: iStock

Santísima trinidad, ¡alabada y glorificada seas!

Padre eterno, acojo tu amor,

pues por el deseo dejarme conducir y dominar.



Señor, acepto mis sufrimientos,

mi debilidad y mi pobreza,

mis preocupaciones, mi pequeñez,

mis límites y mi impotencia.



Esta ofrenda la deposito en ese océano de amor infinito

que es tu sagrado corazón,

para dejar que me transformes

y me purificas en lo más profundo de mi ser.



Con toda humildad,

te doy mi consentimiento para que actúes en mí

y así sirva como un instrumento de amor entre tus manos.



Mantenme dócil a tu divina voluntad,

en la confianza, la paciencia, la dulzura y la bondad.



Corta todas las ataduras que me impidan

pertenecerte completamente,

y permanecer en la verdadera libertad de los hijos de Dios.



Señor, te digo sí, de manera incondicional e irrevocable,

a todo lo que ocurrirá en este día,

sabiendo que tú siempre estás aquí, a mi lado y en mí,

en compañía de tu santa madre,

arropándome con vuestro amor infinitamente tierno.



¡Con alegría te digo sí!,

afín de que tú puedas abrir una multitud de corazones

a tu amor y a la conversión,

y así cambiar la faz de la humanidad

construyendo una nueva Iglesia y un nuevo mundo.



Asocio mis oraciones a las tuyas,

a las de mamá María, a las de San José,

a las de todos los santos y las de todos los ángeles

para la salvación del mundo.



Sin ti no soy nada, ¡oh dulce Jesús!

¡Por ello me lanzo a tus brazos

y me acurruco contra tu corazón!



¡Cómo te amo! Te agradezco que me ames tanto, tal y como soy.

¡Porque el amor me ama, me vuelvo amor!

