Navidad: oraciones para agradecer en la mañana del día de Nochebuena 2023

La Nochebuena, ese momento especial de reflexión y celebración familiar, invita a las personas a dedicar un espacio para la oración y el agradecimiento en esta fecha única.



En el año 2023, aquellos que deseen incorporar momentos de devoción y espiritualidad a sus celebraciones navideñas pueden optar por oraciones tradicionales o personalizadas que añadan significado a la festividad.

Antes de la cena de Nochebuena, las familias se reúnen para invocar el espíritu de la Navidad, recordar el nacimiento de Jesús y expresar gratitud por las bendiciones recibidas durante el año.



Es un momento propicio para extender oraciones por aquellos en necesidad, fomentando la reflexión sobre el mensaje de paz y amor que la festividad promueve.

Oración matutina de Nochebuena: preparándose para la celebración



La expectación y el anhelo de la Navidad se experimentan a lo largo de todo el período del Adviento, pero alcanzan su punto culminante en la mañana de Nochebuena.



A solo un sueño de distancia del día de Navidad, la Nochebuena se inicia con oraciones matutinas diseñadas para ayudarle a enfocarse en lo que comúnmente es un día lleno de mucha actividad. En ese sentido, presentamos algunas oraciones para este día:

Dios, mientras esperamos Tu venida, que hoy esté lleno de paz y libre de cualquier distracción que aleje mi corazón de Ti. Amén. En esta Nochebuena estate conmigo y con todos mis seres queridos, Señor. Permíteme hoy estar presente en cada momento, con los ojos abiertos a los signos de Tu amor a mi alrededor. Amén. (Para niños) Dios, gracias por mi día de hoy. Gracias por mi familia que me quiere y gracias sobre todo por el regalo de Jesús. Amén.

Según la fe cristiana, la oración puede ser: verbal, mental, de Meditación.

Oración por la felicidad y la alegría (Píldoras de fe)



Con esta plegaria navideña, muchos creyentes anhelan que la dicha que trae la Navidad y la llegada del Niño Jesús se convierta en una realidad viviente en nuestros corazones.

Lector: Querido Dios, tú eres la alegría para el mundo. El señor de nuestra vida y de nuestra historia, de nuestros gozos y de nuestros momentos de felicidad. Mientras nos preparamos para esta comida, también preparamos nuestros corazones para que tú los moldees más a semejanza del tuyo. Tú eres la razón por la que sonreímos todos los días, eres la razón por la que estoy tan lleno de alegría que quiero cantar alabanzas, cantarle al mundo todo el bien con que has colmado mi vida y la de mi familia.



Padre, el amor, la gracia y la misericordia que has tenido para con nosotros, ha llenado nuestro mundo y nos mantiene la esperanza viva de permanecer contigo cuando llegue la hora en que nos llames a la casa del padre, por lo que no puedo dejar de sonreír. Gracias, padre, por este maravilloso don de alegría que ha llegado a nosotros a través del nacimiento de nuestro Rey y Salvador. Señor nuestro, te amamos. Amén.

Breve oración de Nochebuena: enfocándose en la esencia de la festividad



El instante para dedicar tiempo a la oración puede sorprenderte en los momentos menos previsibles. Cuando encuentre unos momentos para orar, considere estas oraciones sencillas específicas para la Nochebuena.

«Padre Celestial, te damos gracias por este día y por las muchas bendiciones que nos has concedido. Concédenos una noche de sueño reparador mientras esperamos la celebración del nacimiento de Tu Hijo, Jesús. Amén». «Querido Dios, sabemos que el mayor regalo que recibimos es Jesús. Que podamos recordarlo mañana, y que cualquier regalo bajo el árbol nos recuerde la mayor bendición de nuestra vida. Amén». «Dios, éste es el momento en que la historia cambió: cuando Jesús se hizo hombre y entró en nuestro mundo. Mientras miramos hacia el mañana, te pedimos que nuestro día celebre Tu amor por nosotros. Amén. »

Cena de Nochebuena: agradecimiento por los dones compartidos



Mostrar gratitud durante la Nochebuena es una práctica siempre apropiada. En este contexto, las oraciones de agradecimiento en la cena de Nochebuena, aunque significativas, no requieren ser excesivamente prolongadas; unas expresiones concisas de agradecimiento, como las siguientes, resultan eficaces:

Padre Celestial, mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Tu Hijo, que esta comida que compartimos nos recuerde los muchos dones y bendiciones que Tú nos das cada día. y nunca dejarás que enfrente solo mis peligros. Amén. Dios, te pedimos que bendigas esta comida y a todos los comensales. A pesar de lo que habrá bajo el árbol por la mañana, que esta comida nos recuerde que algunos de los regalos más preciosos que tenemos proceden de quienes nos muestran Tu amor. En el nombre de Jesús, oramos. y nunca dejarás que enfrente solo mis peligros. Amén.

Oración de Ecclesia: Acción de gracias



No debemos pasar por alto la oportunidad de aprovechar estas festividades para expresar nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Para muchos creyentes, él es el guía de nuestra existencia y de nuestra narrativa, tanto en los momentos de alegría como en aquellos que marcan nuestra historia. A continuación presentamos una oración en acción de gracias.

Lector: Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo. Señor, te damos gracias.



Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. Señor, te damos gracias.



Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios. Señor, te damos gracias.



Señor Jesús, tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás. Señor, te damos gracias.



Señor Jesús, tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir, Señor, te damos gracias.



Señor Jesús, tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a ti. Señor, te damos gracias.



Gracias, María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús. María, te damos gracias.



Gracias, San José, por cuidar de Jesús y María. San José, te damos gracias.



Gracias Padre por esta noche de paz, noche de amor, que tú nos has dado al darnos a tu hijo, te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar, y bendigas las manos que los prepararon, por Cristo Nuestro Señor,Amén.

¿Quién trae los regalos de Navidad?



