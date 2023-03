Desde el próximo 2 de abril hasta el 8 del mismo mes se llevará a cabo la Semana Santa, una celebración católica en la cual se conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén, la Crucificción, la Ultima cena, el Viacrucis, entre otros.

De acuerdo con el portal católico Aciprensa, "la Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año”.



Por esa razón, en este artículo encontrará algunas oraciones recomendadas que le ayudarán a conectarse con Dios en estos siete días.

Oración del Papa

Según el cuaderno de oración para Cuaresma y Semana Santa de 2017, publicado por la Universidad Pontificia Icai Icade Comillas de Madrid, España, esta es la oración que el papa Francisco proclamó en la Semana Santa de 2016.



“Dios se ensucia las manos con nosotros, con nuestros pecados y fragilidades. No se avergüenza. Y no nos abandona. Señor Jesús, te damos gracias por este don que supera todo deseo y nos desvela tu misericordia. Tú nos has amado, no sólo hasta darnos la salvación, sino hasta hacernos instrumentos de salvación. Mientras tu cruz da sentido a todas nuestras cruces, a nosotros se nos da la gracia más grande de la vida: participar activamente en el misterio de la redención, ser instrumentos de salvación para nuestros hermanos” Amén.



Oración a la fé para cualquier día de la Semana Santa

El Beato Cardenal J. H. Newman promueve la fé, la esperanza y el amor a través de esta oración para cualquier día de la Semana Santa.



“Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una irradiación de la tuya. Brilla a través de mí, y quédate en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú; a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí; serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón” Amén.



Oración de San Gregorio Magno

Según el portal cristiano Hozana, esta es una de las oraciones adecuadas para recitar en cualquier día de la Semana Santa, habla sobre el perdón, el amor y la fé.



“Oh Señor mío Jesucristo, yo te adoro y contemplando que el día del juicio vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos y a los buenos darás gloria y a los malos condenación eterna. Te ruego Señor, por tu santa pasión, nos libres de las penas del infierno, nos perdones y nos lleves a la vida eterna. En tu santo nombre Jesús. Amén”. (Un padre nuestro, un Avemaría y un Gloria).

Oración por el Jueves Santo

En este día se conmemora la Última Cena de Jesús, una ocasión en la que los católicos celebran el sacramento de la orden sacerdotal y el servicio a los demás, según lo indicó el portal cristiano Catholic.net.



Para este día se puede hacer la siguiente oración recomendada por el portal cristiano Hozana.



“Señor Jesús, tu amor nos ha convocado esta noche.

Derrama sobre nosotros el Espíritu de la verdad

para que nos enseñe a vivir la comunión

y a ser testigos de la vida en el mundo.

Que tu amor esté siempre en nuestro corazón

para contagiar a todos la alegría de sabernos hermanos y hermanas.

Que mostremos este amor orando intensamente por los hermanos y hermanas” Amén.

Oración por la vigilia pascual

Esta oración se puede recitar el jueves, viernes y sábado santo, según afirmó el citado portal:



“Yo subiré al pie de la Cruz,

me apretaré al cuerpo frío,

cadáver de Cristo,

con el fuego de mi amor…,

lo desclavaré con mis desagravios

y mortificaciones,

lo envolveré con el lienzo nuevo

de mi vida limpia,

y lo enterraré en mi pecho de roca viva,

de donde nadie me lo podrá arrancar,

¡y ahí, Señor, descansad!

Cuando todo el mundo os abandone

y desprecie, os serviré, Señor” Amén.

