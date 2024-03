Oraciones de Semana Santa 2024: plegarias para pedir por la familia y el perdón

Las celebraciones de Semana Santa, además de tradiciones y costumbres cristianas, también está repleta de oraciones, rezos y plegarias para acercarse a Dios en estas fechas especiales. Es por eso que en esta nota te compartiremos algunos versos que puedes utilizar para rendir homenaje y recordar la muerte de Jesus por el perdón de los pecados del mundo.

Oraciones, rezos y plegarias de semana santa

Aquí algunas oraciones, rezos y plegarias que pueden servirte para compartir junto a tus amigos, familiares y seres queridos la Semana Santa, fecha en la que se rinde homenaje y recuerda la muerte de Jesús por el perdón de los pecados de la humanidad.

Visita, Señor, nuestro hogar y casa de todas aquellas trampas de los malos; haz que en ella vivan tus santos ángeles para que nos traigan paz, y que tu bendición por siempre nos proteja. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Dios de toda gracia! Abre nuestros ojos para ver y aprender de tu gran Amor, y las maravillas que hiciste en tu pueblo. Danos la valentía para ser tus manos y tu corazón con los que están pasándolo mal. Danos la sabiduría para buscar justicia y rectitud. Que se cumpla ahora y siempre tu voluntad. Amén.

Señor, como tú, yo quiero ser fuego que purifica, luz que ilumina en medio de la oscuridad, palabra que consuela en medio del sufrimiento. Tú eres un Dios glorioso, lleno de vida y de esperanzas. Viniste al mundo para acompañarnos y realizar un sacrificio perfecto de Amor y romper así todas nuestras ataduras. Rey mío, Dios mío. Tú nos has salvado con tu sangre y preferiste la muerte en la Cruz antes que renunciar al amor. Bendito y alabado seas, por tu poder derramado sobre toda la humanidad. Amén.

¡Señor Jesús, hoy estamos felices! Hoy todas las personas están alegres, porque has vencido a la Muerte. Tú has resucitado para abrir el camino de la vida. ¡Gracias Padre! Porque has resucitado a tu hijo Jesús. ¡Gracias Jesús!

Por todos los que creemos en ti, también un día resucitaremos contigo para vivir siempre. ¡Somos felices por María, tu madre, y nuestra Madre!

Lo que debe saber sobre la Semana Santa

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual: ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En algunos países se ha tomado como días de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor.

En gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa, algunas de ellas de un enorme interés a nivel internacional.

EL COMERCIO DE PERÚ- GDA