Oraciones de sanación para pedir perdón y perdonar antes de Navidad

Con la temporada Navideña y el fin de año muchas personas deciden soltar todas la situaciones negativas que pudieron vivir o rencores que tengan con otros. Perdonar puede ayudarlo a liberarse de sentimientos negativos, además, le trae un tipo de paz que le permitirá enfocarse en usted y continuar con su vida.



Por esta razón, le mostraremos algunas oraciones que puede hacer para pedir perdón a Dios o que esta le anime para a perdonar o pedirle perdón a otra persona.

Según el portal 'Catholic.net', para pedir perdón se requiere de humildad y reconocerse como pecador. Por eso una de las mejores oraciones es la del 'Padre Nuestro', pues a través de esta Jesucristo nos enseña a pedir perdón: "Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden".



Por otro lado, la página web 'Hozana' recomienda la siguiente oración de arrepentimiento:

“Padre, el peso de mis pecados pesa mucho en mi conciencia y sé que no hay justicia en mí. Vengo a ti suplicando tu gran misericordia, y me arrepiento de todos los muchos pecados que he cometido contra ti tan gravemente. Señor, confieso que en mi orgullo y arrogancia incluso bromeé sobre tu existencia y te blasfemé en palabras y hechos, sin embargo, descubrí que enviaste a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el único sacrificio aceptable que podría pagar el precio por mis pecados.



Señor, me arrodillo ante ti, quebrantado de corazón por el mal que he hecho contra ti, y suplico por tu gracia y misericordia sobre un pecador lamentable, que ha venido a confesar que Jesucristo es el Señor, y que Él es mi Salvador y Redentor.



Lava todos mis pecados y limpia mi boca y mis pensamientos de la suciedad que se ha derramado en mi corazón ennegrecido. Señor, vengo con humildad de corazón y quebrantamiento de espíritu, y rezo y agradezco que en tu misericordia enviaste a Jesús a ser el precio por mis pecados. Gracias por tu promesa … Que todos los que creen en Él no perecerán, sino que recibirán el perdón de sus pecados y recibirán el regalo gratuito de la vida eterna. Gracias por haber sido salvado por tu gracia, simplemente confiando en la sangre de Cristo, en cuyo nombre oro. Amén”.

La oración puede ayudarlo a dejar rencores y a perdonar a otras personas. Foto: iStock

Salmo para pedir perdón a Dios

“A ti, Señor, elevo mi alma, Dios mío, yo pongo en ti mi confianza; ¡que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos! Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse: se avergonzarán los que traicionan en vano.



Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador, y yo espero en ti todo el día.



Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos.



No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad.



El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres.



Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de su alianza. ¡Por el honor de tu Nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es muy grande!

¿Hay alguien que teme al Señor? Él le indicará el camino que debe elegir: su alma descansará feliz y su descendencia poseerá la tierra.



El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque él sacará mis pies de la trampa.



Mírame, Señor, y ten piedad de mí, porque estoy solo y afligido: alivia las angustias de mi corazón, y sácame de mis tribulaciones.



Mira mi aflicción y mis fatigas, y perdona todos mis pecados.



Mira qué numerosos son mis enemigos y qué violento es el odio que me tienen.



Defiende mi vida y líbrame: que no me avergüence de haber confiado en ti; la integridad y la rectitud me protegen, porque yo espero en ti, Señor.



Salva, Dios mío, a Israel de todas sus angustias.”



Salmo 25

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

