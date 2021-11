El Papa pide que aprendamos a invocar al Espíritu Santo

El Papa ha instado a los cristianos a que no estén "apegados al pasado" o "encadenados a las prácticas" y les ha invitado a superar la "tentación de ir atrás para estar más seguros".



"Nosotros los cristianos no somos gente que va hacia atrás, que vuelve atrás (...). Y la tentación es esta de ir atrás para estar más seguros", ha considerado el Papa durante la audiencia general de este miércoles.

Francisco ha concluido este miércoles su ciclo de catequesis sobre la Carta a los Gálatas de san Pablo. Desde el atrio del Aula Pablo VI en el Vaticano, ante decenas de fieles, ha instado a no dar marcha atrás, "regresar a la Ley" y olvidarse de "la vida nueva del Espíritu".



De este modo, ha destacado cómo el apóstol San Pablo "no minimizó las consecuencias" que conlleva la libertad cristiana sino que "reafirmó a los creyentes con parresía". "La libertad no equivale para nada al libertinaje ni conduce a formas de autosuficiencia presuntuosa", ha precisado.



En este sentido, ha dicho que los cristianos deben ser "libres" y no estar "apegados al pasado en el sentido negativo de la palabra". "La verdadera Ley tiene su plenitud en esta vida del Espíritu que Jesús nos ha dado. Y esta vida del Espíritu puede ser vivida solamente en la libertad, la libertad cristiana", ha concluido.

Haciendo presente una definición de los cristianos en las Escrituras, que dice que los cristianos “no somos personas que retroceden, que se vuelven atrás”. Foto: EFE



Invitó a los cristianos a seguir las oraciones de la mañana y de la tarde del vaticano:

La puede encontrar en https://www.vaticannews.va/es/oraciones.html

Ven Santo Espíritu

Ven, Espíritu divino,

manda tu luz desde el cielo.

Padre amoroso del pobre;

don, en tus dones espléndido;

luz que penetra las almas;

fuente del mayor consuelo.



Ven, dulce huésped del alma,

descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,

brisa en las horas de fuego,

gozo que enjuga las lágrimas

y reconforta en los duelos.



Entra hasta el fondo del alma,

divina luz, y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre,

si tú le faltas por dentro;

mira el poder del pecado,

cuando no envías tu aliento.



Riega la tierra en sequía,

sana el corazón enfermo,

lava las manchas,

infunde calor de vida en el hielo,

doma el espíritu indómito,

guía al que tuerce el sendero.



Reparte tus siete dones,

según la fe de tus siervos;

por tu bondad y tu gracia,

dale al esfuerzo su mérito;

salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno. Amén.

