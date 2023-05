Cada 3 de mayo se conmemora el día de Santa Cruz rezando los Mil Jesuses. Esta celebración consiste en invocar el nombre de Jesús mil veces, para derrotar todo lo maligno de su vida, ya sean problemas, enfermedades o carencias.

Para hacer correctamente esta oración, la camándula no le puede faltar. Foto: iStock.

Esta celebración se comenzó a ver en los católicos en el siglo IV (después de cristo), ya que la iglesia católica, desde ese entonces, exaltaba un símbolo asociado a la pérdida del buen nombre (ignominia) y que en la actualidad es adorado.



Este ritual en el mes Mariano tiene mucha importancia para las personas católicas, pues al hacerlo, según esta religión, al repetir y expresar dos oraciones, ya establecidas, está renunciando a Satán y acercándose más a Jesús.

Como rezar de forma correcta esta oración



Se tiene que dar inicio a este rito con la persignación (realizar la señal de la Cruz). En silencio tiene que pedir lo que necesita y lo que requiere para estar en paz, minutos después deberá rezar el acto de contrición, este consiste en arrepentirse de todos sus pecados y pedir perdón a Dios por ellos, para después rezar el Padre Nuestro.



Al empezar la oración en compañía de una camándula se dice la oración de los Mil Jesuses:



“Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Sí, a la hora de mi muerte, el demonio me tentó, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús”.

Orar es un hábito que tienen muchos creyentes de la religión católica. Foto: iStock

Al finalizar esta oración, el siguiente paso que tiene que hacer es pasar por todas las cuentas del rosario diciendo Jesús, Jesús, Jesús (50 veces). Cuando haya terminado de contar 20 veces el rosario tendrá que decir un ‘Gloria a ti, señor Jesús’, para después rezar un Padre Nuestro y una oración final.

Oración final para los Mil Jesuses:

“Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos, que, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos”.



Oremos: “Oh, Dios, que, al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos”.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

