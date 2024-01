Este 31 de enero, la iglesia católica celebra a San Juan Bosco, un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. En vida, fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora (ADMA), entre diversas comunidades religiosas. Según el sitio 'Aci Prensa', por su dedicación a la formación de niños fue declarado "padre y maestro de la juventud”.

Giovanni Melchiorre Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Becchi, Castelnuovo, Piemonte (Italia). Su vida estuvo marcada por varios acontecimientos, cuando tan solo tenía dos años su padre murió.



En su adolescencia su interés por convertirse en sacerdote era mayor. El deseo por ayudar a los niños abandonados lo convirtió en uno de lo santos más conocidos en la iglesia católica.

Todo esto se dio por un revelador sueño que tuvo San Juan Bosco: una voz lo llamó a atender a los jóvenes con amabilidad para guiarlos en su camino, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.

En 1841 recibió su orden sacerdotal y, después, abrió un oratorio para los niños en la calle. Este se convirtió en el lugar de encuentro, juego y oración para varios pequeños.

En 1859 fundó la Congregación Salesiana junto a un grupo de jóvenes. Tiempo después, creó a las Hijas de María Auxiliadora al lado de Santa María Mazzarello.

Su vida fue dedicada a trabajar por los otros y, en el año 1888, un 31 de enero en Turín, Italia, falleció. Este día es conmemorado en honor a su memoria y legado.

Esta es la oración a San Juan Bosco para pedirle intercesión por una gracia especial

El sitio 'Aci Prensa' compartió la poderosa oración a San Juan Bosco para pedirle por una gracia especial. A continuación, dicho texto completo:

Bosco, uno de los principales religiosos. Foto: Twitter: @FrasesDonBosco.

Oh Don Bosco Santo, cuando estabais en esta tierra, no había nadie que acudiendo a ti, no fuera, por ti mismo, benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo, donde la caridad se perfecciona, ¡cuánto debe arder vuestro gran corazón en amor hacia los necesitados! Ven, pues, mis presentes necesidades y ayudadme obteniéndome del señor (pedir la gracia).



También tú has experimentado durante la vida las privaciones, las enfermedades, las contradicciones, la incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las afrentas, las calumnias, las persecuciones y sabéis qué cosa es sufrir.



Oh Don Bosco Santo, volved hacia mí vuestra bondadosa mirada y obtenedme del señor cuánto pido, si es ventajoso para mi alma; o si no, obtenedme alguna otra gracia que me sea aún más útil, y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas, al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte. Así sea.



Amén.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO