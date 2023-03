Aunque Ignacio de Loyola primero se dedicó a las armas, pues fue militar, encontró el camino de la religión al leer el libro sagrado mientras se recuperaba de una grave herida que le había dejado la guerra, según la Real Academia de la Historia.



Ignacio de Loyola fue un español que nació en Guipúzcoa, un territorio que hace parte del País Vasco. En 1528 llegó a París, allí inició lo que después sería la Compañía de Jesús, o como son más conocidos comúnmente: jesuitas.



El fundador de los jesuitas hizo votos de pobreza, junto con otros compañeros. Debido a su entrega con la Iglesia Católica, el papa Pablo III les ordenó como sacerdotes. Ignacio de Loyola murió en Roma, a sus 65 años.



Los jesuitas se reconocieron como orden religiosa desde 1540, haciendo presencia en sectores de la educación, la salud y diferentes ámbitos de la sociedad.



Las oraciones, al ser simples y sin usar términos de otras épocas, son ideales para cualquier persona, especialmente para niños. A continuación, cinco de sus más importantes escritos.



Oraciones

Las dos primeras oraciones a continuación según miembros de la Iglesia son apropiadas para las mañanas o para después de comulgar.

Alma de Cristo

​Alma de Cristo, santifícame.

Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.

Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame.

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.

Dentro de tus llagas, escóndeme.

No permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme.

En la hora de mi muerte, llámame.

Y mándame a Ti.

Para que con tus santos te alabe.

Por los siglos de los siglos.

Amén.

Oración de entrega

​Tomad, Señor, y recibid

toda mi libertad,

mi memoria,

mi entendimiento

y toda mi voluntad;

todo mi haber y mi poseer.



Vos me disteis,

a Vos, Señor, lo torno.

Todo es Vuestro:

disponed de ello

según Vuestra Voluntad.



Dadme Vuestro Amor y Gracia,

que éstas me bastan.

Amén.

La siguiente oración es para antes de tener un momento privado de oración y reflexión:

Hacer oración

Señor, de verdad deseo prepararme bien para

este momento, deseo profundamente que todo mi

ser esté atento y dispuesto para Ti.

Ayúdame a clarificar mis intenciones.

Tengo tantos deseos contradictorios...

Me preocupo por cosas que ni importan ni son

duraderas. Pero sé que si te entrego mi corazón

haga lo que haga seguiré a mi nuevo corazón.

En todo lo que hoy soy, en todo lo que intente

hacer, en mis encuentros, reflexiones, incluso

en las frustraciones y fallos

y sobre todo en este rato de oración,

en todo ello, haz que ponga mi vida en tus manos.

Señor, soy todo tuyo. Haz de mí lo que Tú quieras.

Amén.



Las próximas y últimas dos oraciones no tienen un momento específico:

Oración para rezar en todo momento

Amén.

Señor, Tú me conoces

​Señor, Tú me conoces mejor

de lo que yo me conozco a mí mismo.

Tu Espíritu empapa

todos los momentos de mi vida.

Gracias por tu gracia y por tu amor

que derramas sobre mí.

Gracias por tu constante y suave invitación

a que te deje entrar en mi vida.

Perdóname por las veces que he rehusado tu invitación,

y me he encerrado lejos de tu amor.

Ayúdame a que en este día venidero

reconozca tu presencia en mi vida,

para que me abra a Ti.

Para que Tú obres en mí,

para tu mayor gloria.

Amén.

