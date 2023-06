Se titula el “canto de los peregrinos” y es un poderoso poema lírico entonado por los viajeros que recorrían el antiguo camino de Jerusalén. Esta oración ayuda a todos aquellos que quieran aventurarse a nuevas experiencias y estar libres de todo peligro.

El salmo 121 era recitado por los peregrinos, quienes en el camino podían perderse. Entonces, con la ayuda de Dios y el canto profético, lograban llegar sanos y salvos a sus destinos.

En los textos bíblicos se habla del éxodo, que era la salida de los israelitas al escapar de la exclavitud impuesta por Egipto. En este, muchos discípulos de Dios abandonaron la antigua ciudad y emprendieron un viaje al templo sagrado. Allí recitaban cantos proféticos para no perderse y eran guiados por el camino correcto.

Según la biblioteca cristiana BibleGateway, esta lírica ha sido un canto importante para aquellos que quieran ir de viaje, pues ayuda a que estén protegidos de todos los peligros y tengan una aventura llena de conocimientos y experiencias enriquecedoras de la mano de Dios.

A continuación, el texto completo del cántico gradual del salmo 121 para los viajeros.

(De interés: Salmo 4: oración para la tarde de confianza en Dios).

El salmo 121 es uno de los más recitados para pedir salud y seguridad en cualquier viaje. Foto: iStock

Oración salmo 121 para los viajeros



El salmo 121 es un poema lírico que se encuentra ubicado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este se conforma por cinco libros que reúne más de 150 cantos, en el que se entona diversas alabanzas dedicadas a Dios.

Alzaré mis ojos a los montes;

¿De dónde vendrá mi socorro?

Mi socorro viene de Jehová,

Que hizo los cielos y la tierra.

(A continuación: Salmo 91 y otros salmos para la protección del hogar, la familia y la vida).

No dará tu pie al resbaladero,

Ni se dormirá el que te guarda.

He aquí, no se adormecerá ni dormirá,

El que guarda a Israel.

Jehová es tu guardador;

Jehová es tu sombra a tu mano derecha.

(Siga leyendo: Salmo 23: Oración de protección).

El sol no te fatigara de día,

Ni la luna de noche.

Jehová te guardará de todo mal;

Él guardará tu alma.

Jehová guardará tu salida y tu entrada

Desde ahora y para siempre.

