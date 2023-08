Son muchas las mujeres que, con el objetivo de ser madres, buscan alternativas para concebir. Algunas optan por métodos más orgánicos, como aumentar la fecundidad; mientras que otras se deciden por procedimientos de reproducción asistida, como la fecundación in vitro.



Cuando el deseo de vivir la maternidad no se cumple, la fe y la esperanza pueden ser, para muchas, grandes aliadas.

Oración para aquellas mujeres que anhelan comvertirse en madres

Esta oración refleja los sentimientos y las esperanzas de muchas mujeres que sueñan con convertirse en madres y buscan en la fe un refugio para sobrellevar esta situación.



La autora de la plegaria, consciente de que su experiencia resuena con la de numerosas parejas en todo el mundo, comparte su conmovedor mensaje de esperanza.



La oración permite una conexión con Dios. Foto: iStock

En un mundo donde el sufrimiento de no poder cumplir el anhelo de la maternidad puede ser abrumador, se recomienda abrir el corazón a Dios, creyendo en la posibilidad de que este acto pueda proporcionar comprensión, fortaleza y la fe inquebrantable que tanto necesitan.

Oración para las mujeres que desean ser mamás

La siguiente plegaria fue compartida por Catholic-link y fue elaborada por una autora que, al igual que muchas otras mujeres en el mundo, ha tenido dificultades para concebir.

Querido Dios, sabes que quiero con todo mi corazón llevar un hijo en mi vientre, que quiero co-crearlo contigo porque ese es uno de los llamados en mi vocación al matrimonio.



Sabes que me duele cuando cada mes me doy cuenta de que no estoy embarazada. Que me duele ver a mi esposo sufrir, porque él también sueña con ser papá y le pesa ver mis lágrimas cuando no las puedo contener.



Tú me conoces y sabes que también me duele ver cómo muchas personas a mi alrededor tienen hijos. Me pregunto, ¿por qué yo no?



Es verdad que esa es mi cruz, porque mi deseo de ser mamá es grande y lo quiero con todo mi ser. Pero también es verdad que, aunque me cueste entender, tú me amas y tienes planes mucho más grandes para mí.



Sé que los hijos son un regalo y no un derecho. Sé que cada persona que viene a este mundo ha sido pensada por ti desde la eternidad y en el momento en que tú lo decidas, porque solo tú eres el dueño de la vida.



Y es por eso que cada uno de nosotros, somos tus hijos amados, llenos de valor y dignidad, creados por ti con cada detalle que nos caracteriza.



Por eso como tu hija y con la confianza que me has dado, te pido que intercedas por este anhelo que guardo profundamente en el corazón.



Te pido con todas las fuerzas de mi alma que me concedas el regalo de concebir un hijo, si esa es tu voluntad.



Y a la vez, ayúdame Jesús a no quedarme encerrada en el plan que yo tengo y en mi sufrimiento. Abre mis ojos para que sea capaz de ver todas las bendiciones que tengo a mi alrededor.

Y a ver todas las formas en las que puedo ser fecunda con mi vida tal como es hoy, sirviendo a los demás.



Y sobretodo, dame la gracia de amar tus planes, de ser fiel a tu promesa y de amarte siempre sobre todas las cosas de este mundo, viviendo mi camino de santidad como tú me lo pides. Amén.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web Catholic Link, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

