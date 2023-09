Buscar protección y acompañamiento en Dios es una las prácticas más comunes entre las personas creyentes, esto comúnmente se hace por medio de las oraciones.



De ahí que exista una variedad de letanías y salmos a los que se recurre con fines específicos. Uno de ellos es el salmo 127.

"Los hijos son herencia de Jehová", es una de las frases que lo describen. Este salmo menciona dos áreas muy importantes de la vida: el trabajo y la familia. Normalmente se recurre a él para tener una familia feliz, unida y bendecida.

En este salmo queda explícito que "cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, nada de lo que hacemos tiene demasiado valor", según el portal Bibliaon.

El portal religioso explica que este salmo es útil si lo que se busca es una vida bendecida, firme, sintiendo seguridad y alegría.

Salmo 127

Si el Señor no edifica la casa,

en vano se esfuerzan los albañiles.

Si el Señor no cuida la ciudad,

en vano hacen guardia los vigilantes.



En vano madrugan ustedes,

y se acuestan muy tarde,

para comer un pan de fatigas,

porque Dios concede el sueño a sus amados.



Los hijos son una herencia del Señor,

los frutos del vientre son una recompensa.



Como flechas en las manos del guerrero

son los hijos de la juventud.

Dichosos los que llenan su aljaba

con esta clase de flechas.

No serán avergonzados por sus enemigos

cuando litiguen con ellos en los tribunales.

(Salmo 127)

