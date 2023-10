En un mundo donde las mascotas ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas, es común que sus dueños busquen formas de proteger y cuidar de la salud y el bienestar de sus compañeros peludos.



Además de la atención veterinaria y el amor constante, muchas personas recurren a la fe y la oración como una manera de pedir por la salud y la felicidad de sus animales.

Según creyentes, uno de los santos al que se le puede rezar y pedir por la salud de los animales es San Francisco de Asís.

De acuerdo con el portal web 'ACI Prensa', nació en 1182 en la ciudad de Asís, Italia. Después de una juventud llena de distracciones y placeres, tuvo una conversión espiritual, renunciando a la riqueza de su familia y dedicándose por completo a Dios.



Abrazó la vida de pobreza y vivió de acuerdo a los principios evangélicos, predicando el amor de Dios a todos. San Francisco de Asís proporcionó a sus seguidores un conjunto de sabias reglas que posteriormente fueron aprobados por la Santa Sede.

San Francisco de Asís es conocido como el patrón de los animales y del medio ambiente. Se le atribuye una profunda conexión con la naturaleza y los animales, y su amor por todas las criaturas vivientes es un aspecto fundamental de su legado.

San Francisco de Asís: oración para pedir por la salud y bienestar de las mascotas



Oh, santo protector, glorioso San Francisco de Asís, santo de la sencillez,



del amor y de la alegría. Dirige hacia nosotros tu mirada llena de bondad.



Mi amado santo, pon tus manos sobre este ángel,



que te necesita, cumple mi petición.





Oh poderoso y apiadado santo, tú que fuiste una persona tan honrada,



San Francisco de Asís, atiende ante la inocencia de estos animales,



y cuídalos de cualquier peligro que los aceche.



En honra a cada una de mis oraciones que dirijo a ti con mucha fe,



San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Te pido por mi mascota,



y por todos los animales del mundo que necesitan de ti,



De tu protección, de tu bondad y misericordia. Enciende nuestros corazones,



con un amor cada vez mayor a Dios, y a nuestros hermanos y



hermanas, especialmente a los más necesitados.

San Francisco de Asís es conocido como el patrón de los animales y del medio ambiente. Foto: iStock

Te pido de corazón, San Francisco de Asís, conviérteme en un



instrumento para otorgar la paz, eliminando el odio para que reine el amor,



que las ofensas se transformen en perdón, que ya no exista la discordia.



Permíteme llenarlos de mucha fe y misericordia hacia ti, calmar la



desesperación de sus corazones, iluminar sus caminos



para quitar las tinieblas, y brindarles alegría en su alma,



Tú San Francisco de Asís, te ruego, escucha mis plegarias,



y pídele a nuestro Padre Creador, que nos conceda las gracias



que te pedimos, intercede por estas almas inocentes.





Tú que siempre has sido su amigo, concédeles la paz que hoy te pido,



llévalos bajo tu protección, te ruego cuides de ellos, sálvalos



te pido desde lo más profundo de mi corazón, que no les pase nada malo.



Tu grandísimo Santo Francisco de Asís, que fuiste quien se encargó



de proteger a todos los inocentes, te pido que, desde lo más alto del cielo,



Veles por su seguridad y protección, para que puedan vivir en paz y



completa armonía. Amén.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

