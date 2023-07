El VIH, Virus de Inmunodeficiencia Humana, es una infección que afecta a millones de personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proporcionado información clave sobre esta enfermedad para aumentar la conciencia y el entendimiento público.

El VIH ataca el sistema inmunitario del cuerpo humano, especialmente los glóbulos blancos. A medida que se replica y se propaga en el cuerpo, debilita gradualmente el organismo, lo que hace que sea más susceptible a contraer enfermedades graves. La fase más avanzada de esta enfermedad es conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).

La transmisión del VIH ocurre a través de líquidos corporales infectados, como la sangre, la leche materna, el semen y las secreciones vaginales. No se transmite mediante besos, abrazos o compartir alimentos.

La OMS clasifica la enfermedad por VIH como avanzada cuando se encuentra en el estadio 3 o 4 , o cuando el número de células CD4 es inferior a 200 por mm3 en adultos y adolescentes. Esto también aplica para los niños menores de 5 años.

Según estimaciones de la entidad mencionada anteriormente, a finales de 2021 había alrededor de 38,4 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo. Más del 66 por ciento de estas personas, es decir, aproximadamente 25,6 millones, se encontraban en el continente de África.



De acuerdo con Onusida, para ese mismo año Colombia era el segundo país con más casos de VIH en América Latina, con cerca de 170 mil; el primero era Brasil, que registró casi 900 mil casos para la fecha de corte.

Aunque no existe una cura para el VIH, gracias al acceso cada vez mayor a la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y la atención integral, la enfermedad se ha convertido en una condición crónica. Esto significa que los pacientes pueden llevar una vida larga y saludable, con la ayuda de la medicación y el seguimiento médico adecuados.

Oración para pedir por la salud de los enfermos con VIH

La orden religiosa Agustinos Recoletos comparte, en su página web, la siguiente oración para pedir por la salud de los enfermos de VIH:

Oh Dios, padre nuestro, creador del cielo y la tierra. Oh, Dios, hijo, salvador del mundo. Oh, Espíritu Santo de Dios, abogado, guía y consolador. Oh, trinidad santa, bendecida y gloriosa, tres personas en un único Dios.



Dios padre nuestro, escucha nuestra oración por los que están infectados por el Sida, por los que están en peligro de muerte. Concédeles el consuelo de tu presencia, haz que busquen tu rostro y encuentren la fuerza en ti, que eres la fuente de la vida.



Señor Jesús, escucha nuestra oración por aquellos que acaban de enterarse de que están infectados por el virus VIH, pero que aún no están enfermos. Recuérdales que tienen aún una vida por delante: haz que encuentren en ti la vida, el camino y la verdad.



Espíritu Santo de Dios, escucha nuestras oraciones por aquellos que cuidan de las personas enfermas de Sida. Concédeles la certeza de la presencia del padre y el amor de Jesús. Concédeles tu consuelo, dales tu paz.



Padre, te rogamos para que todos oigamos tu llamada en estas circunstancias, una llamada de arrepentimiento, una llamada de ayuda a los demás. Te rogamos para que todos hagamos penitencia por nuestra inmoralidad y moldeemos nuestra vida según los consejos que nos da tu palabra; ayúdanos para que podamos vivir de manera responsable, no pensando solamente en nosotros mismos sino también en aquellos que nos rodean.



Te rogamos por los científicos y médicos que trabajan en la investigación para encontrar un remedio para el Sida. Te rogamos por tu iglesia. Guíanos para que podamos brindar consuelo a aquellos que necesitan ayuda. Eleva nuestros corazones de compasión para que los enfermos del Sida tengan la certeza de que la Iglesia los ayudará; guíanos para que sepamos cómo ayudar a aquellos que tienen necesidades.



Esto te lo pedimos porque tu misericordia hacia nosotros es inmensa. Señor de misericordia, escucha nuestra oración. Amén.

