En medio de días llenos de desafíos y adversidades, donde la salud y la protección se han vuelto prioridades fundamentales, millones de personas creyentes encuentran consuelo y fortaleza en su fe y en la oración.

De acuerdo al portal web 'Biblia Vida', creyentes consideran la oración como una fuerza vital con la que se puede proteger a los seres queridos del mal que los rodea.

Siendo así, si su deseo es velar por la protección y la salud de usted y sus seres queridos, a continuación le dejamos una oración que según creyentes puede funcionar.

Oración a San Miguel para pedir protección

San Miguel, entre los príncipes del cielo tú eres uno de los más poderosos, y es esta la razón principal por la que hoy acudo a ti para que intercedas por mí ante Dios Todopoderoso; para ello, te ofrezco en este y todos los días mi más grande devoción y mi alma para que la cubras con tu llama azul.



Queridísimo arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración, me ayudes a sanar todos los problemas de mi corazón y me brindes tu apoyo para invocar protección.

Amadísimo santo, tú que siempre has luchado en favor de Dios. Te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta, te ruego no permitas nunca que me hagan daño; así mismo, libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y además libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones.



Mi arcángel, mi príncipe celestial, te pido que me concedas tu gracia y el poder que tienes para sanar el corazón de las personas. No te pido mucho, solo te pido que me ayudes con esta petición especial que tanto me angustia: (En este punto se debe mencionar la petición).



Amén.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

