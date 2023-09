La maternidad y la paternidad son dos de las experiencias más significativas y conmovedoras en la vida de muchas personas. De forma constante, los padres, desean lo mejor para sus hijos y buscan diferentes formas de protegerlos y bendecirlos en su camino.

Una herramienta poderosa que ha sido transmitida a través de generaciones es la oración. La oración es una práctica espiritual que ha sido valorada por muchas culturas y religiones en todo el mundo.

En el contexto de la crianza de los hijos, la oración puede proporcionar un sentido de calma, paz y conexión con lo divino mientras se busca guiar y proteger a los hijos en su viaje por la vida.

La oración es un deseo de por vida de toda persona en quien mora el Espíritu Santo Foto: iStock

Oración de protección para los hijos



Dios Todopoderoso, tú que me conoces y sabes perfectamente todo lo que hay en mi corazón, mis anhelos y deseos más profundos, dame en esta oportunidad de tu favor y cubre a mis hijos con tu manto protector para que estén a salvo de todo mal, de los peligros del mundo que siempre acechan y de todo acto de maldad que los quiera lastimar.



Estoy tan agradecido, mi Señor, por los hijos que me has dado, porque son personas invaluables, llenas de amor y de talentos, son seres increíbles que a diario me regalan incontables alegrías y recuerdos para siempre, por lo que estoy tan feliz de poder ser su madre, su padre, pues no hay nada más reconfortante que el amor de mis hijos, Señor.



Y aunque a veces las cosas sean difíciles entre nosotros, Señor, hoy elevo esta oración para pedirte que les des tu sagrada protección, mi Dios Bendito; cuídalos de todo lo que quiera dañarlos, de los falsos amigos, de malhechores y asesinos, no permitas que mis hijos sean lastimados o que su alegría se vea truncada por las acciones de otros, no lo permitas mi Dios.

Ayúdales en su vida a tomar buenas decisiones, que siempre sepan elegir lo que es correcto, que aprendan a guiarse de tu palabra y que se mantengan firmes en sus principios, que nada ponga en duda su fe o su amor hacia ti.



Tú sabes mi Señor, que como padre deseo lo mejor para ellos, porque Tú, siendo mi Padre, me has dado solo lo mejor de ti; pero soy un hombre con muchos errores, mi Dios, y los he cometido también con ellos, Señor, te suplico, me ayudes a ser un hombre justo y sabio, para poder guiar a mis hijos con mi ejemplo y con mi amor.



No permitas nunca, mi Dios altísimo, que mis palabras de enojo hieran los corazones de mis hijos, ayúdame a ser paciente con ellos, a anteponer su valor como personas por encima de toda travesura, desobediencia o quizá error que ellos mismos puedan cometer, pues solo Tú eres el único que es perfecto, mi Dios.



Guíame y enséñame a ser un Padre tan justo y tan amoroso como lo eres Tú, mi Dios, que no tenga vergüenza alguna de expresar mi amor hacia mis hijos en cualquier lugar, porque será para ellos una lección de por vida. Y aun siendo ellos grandes y adultos, dame la dicha de poder decirles cuánto los amo, pues son mi mayor tesoro a pesar de los años.

Ayuda a mis hijos Dios, para que ellos puedan diferenciar las cosas buenas de las malas, para que se alejen de las malas amistades que solo quieren verlos caer, para que sepan tomar buenas decisiones y no se vean envueltos en problemas y caigan en peligro, Señor amado. Tú sabes cuánta preocupación hay en mí por causa de mis hijos, Dios Santo, por favor protégelos del peligro y enséñales a caminar a salvo.



Ellos a veces no se dan cuenta de que existe la maldad en el mundo, Señor, a veces piensan que todos los consejos que les doy es porque quiero mantenerlos atados a mi lado, o es porque no quiero su felicidad, al contrario, Tú más que nadie, Divino Señor, conoces cuánto es que yo quiero que mis hijos sean felices, pero ellos a veces no lo comprenden. Dales entendimiento y sabiduría, Padre de bondad, para que ellos entiendan que lo único que deseo para ellos es bienestar y felicidad.



Te pido con mucho fervor Padre, dales de tu sabiduría para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es, para que ellos sean lo suficientemente fuertes para decir que no a las cosas que no te agradan mi Dios.

Nada deseo más, mi Dios bendito, que mis hijos te entreguen sus pequeños corazones, mientras tanto yo, seguiré instruyéndoles y enseñándoles cada día sobre Ti y tu inmenso amor, porque no hay felicidad más absoluta que la que se vive estando contigo Señor, y quiero que mis hijos puedan ser tan felices como lo he sido yo desde que te acepté en mi corazón.



Amado Señor, te pido con mucha humildad todas estas cosas, para que puedas dármelas si es tu voluntad y que me llenes de dicha al ver a mis hijos bajo tu protección y tus cuidados. Eres el centro de mi vida, Dios misericordioso, y espero de corazón que mis hijos puedan alcanzar la felicidad que yo alcancé a tu lado. En el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador, Amén.

*Oración tomada de la página web ‘Unidos en Oración Org’

