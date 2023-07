El inicio de un nuevo mes, para muchos es momento para iniciar de nuevo o para pedir para que los proyectos salgan bien.



Aunque parece que el tiempo pasa muy rápido, nunca es tarde para tener nuevas oportunidades y poner en manos de Dios todo aquello que puede estarle causando dudas y preocupaciones. Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Oración para inicio de mes

Oh, mi Dios Todopoderoso, hoy me dirijo a ti, en primera instancia, para agradecer por este nuevo mes que inicia y por permitirme estar vivo para presenciarlo. Gracias porque a pesar de las dificultades y las adversidades por las que he tenido que atravesar, tú siempre has estado ahí y me has mantenido fuerte para la batalla; mi fortaleza te la debo a ti señor.



Hoy cuento con una gran expectativa por los días que están próximos a venir, y espero que tú, mi Señor, puedas seguir guiando mis pasos, los de mi familia y seres queridos, para que no caigamos jamás, aun cuando nos encontremos bajo la tormenta.



Confío plenamente en que este nuevo mes traerá bendiciones infinitas de tu parte, manifestadas en oportunidades, éxitos, aprendizajes o retos, y espero ser digno de poder recibirlas. Pongo en tus manos mi vida, Padre Celestial, para que tú hagas con ella lo que consideres necesario y justo; además, te aseguro que actuaré siempre basándome en la Palabra y me aferraré a ella hasta el cansancio, porque confío en ti, hasta la eternidad.



Ayúdame Dios, para que todos mis propósitos puedan cumplirse, para gozar de prosperidad, amor y salud, para que pueda lograr todas mis metas y haga realidad mis sueños; Además, te imploro Padre, que puedas concederme esta petición especial que tengo para ti: (aprovecha este espacio para hacer una petición personal para este nuevo mes).



Escucha todas nuestras súplicas, oh Señor mío, y otórgame la sabiduría que necesito para comprender los planes que tienes para mí y para elegir siempre el camino correcto. Que este nuevo mes veamos caer toda tu gracia sobre nosotros y estemos libres de cualquier acción del mal; hágase tu voluntad. Amén.

La poderosa oración de San Miguel Arcángel contra el demonio

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

