En algunas ocasiones las personas no pueden dormir bien por estar pensando en diferentes problemas o situaciones. Si para usted es difícil conciliar el sueño, le enseñaremos una oración a San Miguel, para que pueda encontrar la serenidad que necesita para tener un buen descanso.

Según el portal ‘MedlinePlus’, dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Esta actividad tan necesaria para el ser humano ayuda a que se esté más alerta, optimista y atener una mejor relación con las personas. Asimismo, ayuda al cuerpo a combatir enfermedades.



La mayoría de los adultos necesitan entre 7 a 8 horas de sueño en la noche para tener una buena salud y funcionamiento mental.



¿Por qué no está durmiendo lo suficiente?

Según el mismo portal, estas son algunas de las razones por las que las personas no duermen bien.



· Mal entorno para dormir. Es difícil conciliar el sueño cuando se tiene un espacio con mucho ruido, luz o si es muy frío o caliente.



· Electrónicos. Los televisores, tabletas o celulares pueden hacer ruidos que pueden afectar el sueño durante la noche.



· Afecciones médicas. Algunos problemas de salud cómo: artritis, dolor de espalda, enfermedad del corazón, la depresión, la ansiedad, entre otras, pueden afectar el sueño y en algunas ocasiones se necesitan medicamentos para dormir.



· Estrés por dormir. Algunas personas el hecho de estar en la cama los hace sentir ansiosos y despiertos, incluso, cuando se sienten cansados.



· Una vida ocupada. Puede que las actividades nocturnas, ya sean laborales o sociales, hacen que las personas no duerman lo suficiente.

Orar es un hábito que tienen muchos creyentes. Foto: iStock

Oración a San Miguel para dormir tranquilo

Si tiene alguna preocupación o siente que algo no lo está dejando dormir tranquilo, puede hacer esta oración para que San Miguel lo ayude a conciliar el sueño.



"Bendito San Miguel,

defiéndenos en el día del combate,

que no nos perdamos en el terrible juicio.

Oh, ángeles de Dios, a cuyo cuidado

estamos comprometidos

por la Suprema Majestad,

ilumínense, gobiernen

y defiéndanos, esta noche,

de todo pecado y peligro.

Sálvanos, oh Señor,

despertándonos

y vigilando nuestro sueño,

que podamos vigilar con Cristo,

y descansar en paz.

Amén”.



Oración a mi ángel de la guarda antes de dormir

"Dios mío, te ofrezco mi corazón, mi espíritu, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todo de mí, solo para servir a tu gloria. Reitero las promesas de mi bautismo. Mi Ángel de la guarda, te agradezco por haberme guardado durante este día: ofrece a Dios todos los latidos de mi corazón mientras duermo".

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

