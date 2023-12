Oración para despedir el año 2023 y recibir el año 2024

Se aproxima el Fin de Año, y con él, las personas de todo el mundo encuentran oportunidades para buscar cambios en sus vidas, ponerse nuevas metas y desearse mutuamente éxitos y bendiciones.



Es por eso que muchos creyentes se reúnen en familia para orarle a Dios y pedirle buena fortuna, salud y bienestar para el año que viene.

@susantidadfrancisco FELIZ AÑO NUEVO HERMANOS CATÓLICOS. Hoy, último domingo de Noviembre celebramos la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, fiesta que culmina el Año Liturgico y da paso a un nuevo Año con el Adviento. ¡Dios bendiga sus vidas en éste nuevo comienzo! Que Cristo siempre Rey, reine en sus vidas, familias, trabajos y Naciones, ¡VIVA CRISTO REY! ♬ ¡Viva Cristo Rey! - Jésed

A continuación, le traemos dos oraciones para cerrar el 2023 y recibir el 2024 de la mejor manera y de la mano de Dios. La primera de las oraciones, más corta y personal, fue publicada por el padre José Luis Toro en el portal de la organización ‘Camino y Oración’, y dice así:



“Señor, quiero darte gracias por todas las experiencias vividas en el año 2023.



Me has regalado la oportunidad de vivir plenamente este año.



Gracias por los grandes dones que me has concedido, por las bendiciones que me has regalado. Gracias por haber escuchado tu palabra y por poder caminar en tu presencia.



Te quiero dar gracias por los familiares y amigos. Por las alegrías y tristezas, por los proyectos y por las actividades realizadas.



Gracias Señor, gracias. “



La segunda fue publicada en el portal católico ‘Aciprensa’, de ’EWTN’, y la idea es hacerla en un grupo grande de personas, sean familia o amigos. Se deben definir dos lectores y la oración dice así:



“Lector 1: Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.



Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.



Lector 2: Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.



Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.



Todos: Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.



A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aun sin estrenar y te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos.



Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.



Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amén."



Para terminar, los participantes se agarran de las manos y rezan un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Luego, entre todos, se dan un abrazo diciendo: "La paz sea contigo. ¡Feliz año Nuevo!"



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

