Para muchos comerciantes buscar que su negocio prospere es muy importante. Ya sea que esté comenzando o que ya lleve tiempo significativo en el mundo de los negocios, algunos consideran importante colocar su negocio en manos de Dios para que todo salga bien en las ventas.



Por eso, hay oraciones que le pueden servir para que su negocio prospere o se mantenga para que todo salga bien, esta es una de ellas según el portal ‘Oración de la mañana’.



Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

(Le puede servir: Oración a san Jerónimo Emiliani para atraer trabajo y dinero).

Señor padre celestial, vengo a ti con mucha humildad y con tu generosidad te pido que me ayudes a aumentar las ventas. Bendiga este negocio que se multipliquen los clientes, aumente el flujo de caja y haga buenas inversiones, usted señor conoce mis necesidades.



Te pido Señor que este día y todos los días nos des fuerza, salud y energía para atender el negocio, que los clientes salgan satisfechos y que regresen de nuevo al local que vendemos a precio justo y buena calidad.



Padre mío, Dios misericordioso ayúdame para que mi negocio se fortalezca y crezca. Debo pagar todas las deudas contraídas. Yo tengo mucha fe en ti y sé que con tu ayuda voy a salir adelante dame muchos clientes todos los días para que mi negocio prospere.



Señor mío agradecido estoy sin ti nada es posible. Haga que mi negocio prospere mucho y lo invertido se multiplique.Te pido amor, abundancia, prosperidad para ayudar a mis empleados, al aumentar las ventas aumentan los beneficios a todos los que trabajamos.



Te doy gracias por escuchar mis súplicas, mis ruegos, mis oraciones.

Soy un ser favorecido y estoy muy agradecido con tu bendición, las ventas se han multiplicado te alabo Señor por todos los favores concedidos. Bendícenos hoy y siempre, gracias padre amado en ti confío.



Amén

Facebook Twitter Linkedin

Algunos comerciantes consideran importante colocar su negocio en manos de Dios para que todo salga bien en las ventas. Foto: iShock

(Le puede ayudar: Oración para conseguir trabajo).

Esta es otra oración para bendecir su negocio según el portal católico ‘Aciprensa’ ofreciendo la siguiente plegaria a San Mateo. Así es la oración:Glorioso San Mateo,

miembro de la santa familia de los Apóstoles,

que con la ayuda de la Misericordia del Altísimo

lograste ganar paz en la tierra y gloria el cielo;

tú que siendo recaudador de impuestos

no dudaste en abandonar todo

y seguiste al Maestro hasta el final de tu vida terrena;

que inspirado por el Espíritu Santo

después de la Ascensión del Señor a los Cielos

proclamaste la Buena Nueva de su Palabra

y nos dejaste escrito en los Evangelios:

"según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán",

(Mt. 8, 15)

te pido de corazón intercedas por mí y ruegues a Dios que todo lo puede

me ayude en mi negocio.......

(nombrar el negocio que ya se tiene o que se va a emprender),

yo pongo toda mi fe en ti,

deposito mis esperanzas e ilusiones

y confío en la misericordia del Señor,

para que fructifiquen pronto las inversiones que he realizado.



Yo sé que es posible salir de esta mala situación,

para ello necesito que aumente la clientela y las ventas

para acrecentar los ingresos de dinero

y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan,

solucionar los problemas económicos de mi familia

y generar otros empleos para personas que lo precisan.



Te pido ayuda para que pueda obtener:

(decir lo que se quiere conseguir para el negocio)



San Mateo, glorioso Evangelista,

en tus manos dejo la buena marcha de mi negocio,

devuélveme la alegría de verlo prosperar,

yo me esforzaré en todo lo que de mí dependa,

y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo

para que funcione perfectamente,

ofreceré muy buena calidad en mis productos,

seré animoso, atento, paciente y cortés

con los que vengan a comprar

para que se vayan satisfechos y regresen pronto.



San Mateo, dame tus bendiciones,

despeja y abre mis caminos laborales al progreso,

haz que la suerte me acompañe,

aleja de mi negocio las envidias y los problemas,

haz que no haya disgustos ni reclamaciones,

que toda persona que en él entre

se sienta bien atendido y dichoso de su compra,

y sientan la necesidad de volver a mi negocio;

haz que prospere y tenga buenos beneficios

para salir de la ruina, vivir dignamente

y tener tranquilidad y sosiego

y para que pueda dar una parte a los más necesitados.

Te lo pido por Jesucristo, nuestro hermano y Señor.

Amén.

Rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Glorias.

(Le puede interesar: Oración a San Patricio para pedir un milagro, dinero y buena racha).

¿Quién es la virgen de Fátima?

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Qué es el Códex Sasson, el texto bíblico más caro del mundo vendido en US$38 millones

Oración de Don Bosco para atraer la poderosa protección de María auxiliadora

Esta es la oración a Santo Toribio para pedir por los migrantes