A pocas horas de empezar un nuevo año que estará, al igual que este, lleno de retos, resulta esencial encomendarlo a Dios para que sea la salud, prosperidad, felicidad y buena suerte lo que prime en 2023.



Pero los creyentes coinciden en que el paso inicial es agradecer por los favores concedidos anteriormente, luego sí podrá pronunciar las siguientes palabras, sacadas del portal ‘Oraciones Para’.

Oración para atraer el dinero

¡Dios mío, Todo Poderoso! Ante ti vengo a alabar y magnificar tu nombre, a decirte que seas mi Padre y guía. Te otorgo mi vida, mis metas y sueños, para que, por medio de tu gloria la suerte y el dinero lleguen a mí, la plenitud y felicidad que solo puede venir de tu gracia, en mi vida, familia, negocios, relaciones y profesión, renueva mi mundo y haz de mi lo que sea tu voluntad siempre.



Señor, no me dejes recorrer el camino solo. Guía mis pases con tu infinita sabiduría y poder, y dame más bien el privilegio de andar con tu majestuosa compañía, dándote siempre las gracias y aceptando con alegría lo que tengas deparado para mí. Te suplico Padre, que me des el impulso necesario para tener suerte y alcanzar mis metas monetarias.



Te agradezco eternamente por todas la veces que me has acompañado y dado lo mejor para mí, aunque a simple vista no me he dado cuenta de ello. Síguelo haciendo en mi día a día, porque en mi corazón tengo plena confianza de que me escuchas y que estás ahí, bendiciéndome para que me sonría la suerte, lo sé puesto que siempre estas atento a las necesidades de tus hijos. Te lo pido por los méritos de nuestro señor Jesucristo, Amén.



(Siga leyendo: Oración al Ángel de la Guarda).

Facebook Twitter Linkedin

El momento de la oración es uno de los más íntimos y especiales para los creyentes. Foto: iStock

Oración para la buena suerte, fortuna y prosperidad

Padre celestial, rey del universo, te ruego con humildad en mi alma, que escuches mis peticiones con bondad y abras mi camino hacia la vía de la abundancia y la prosperidad. Que la necesidad y la decadencia se aleje de mi vida, para que, de tu mano y bajo tus señales, me permitas ayudar al prójimo con las enseñanzas que gracias a ti he obtenido.



Así pues, Dios Todopoderoso, indulgente y justo, derrama tu caridad y misericordia sobre los más necesitados, y envía hacia sus almas, razones por las cuales seguir siempre hacia adelante. Ilumina sus caminos y dales las herramientas necesarias para conseguir trabajo digno, bonanza, salud, amor y tranquilidad.



Espíritu Santo, así como has llegado a Jesús, hoy imploro que seas guardián de los hilos que dirigen mi vida y mi destino en todo momento. Solicito tu protección, benevolencia y tu manifestación en cada proyecto que lleve a cabo. Que prevalezca tu sabiduría, entendimiento y autodominio en cada acción que decida proponerme, y que como resultado, atraiga la buena suerte en mis proyectos y a todos los de las personas que me rodean.



Fuerza divina, intercede en mi alma y hazme perseverante, valiente, recto, generoso, humilde y servicial, en suma, hazme a tu imagen y semejanza, y concédeme el triunfo de las metas que me he propuesto con antelación, haz tu voluntad minuto tras minuto y ayúdame a conseguir estabilidad económica para cuidar y proteger, de mis familiares amados.



Dios mío, aleja de mí el pecado, la maldad, la avaricia y la codicia, al contrario, haz que el trabajo honesto y el diseño limpio, sean piezas fundamentales para mantener una vida más cercana a ti. Apodérate de mí y bríndame tus dones para lograr el éxito en mis objetivos. Por Cristo, nuestro señor. Amén.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS