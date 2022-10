En las oraciones a los santos de la fe católica, una de las que es considerada para pedir por trabajo y dinero se dirige a san Jerónimo Emiliani, un religioso veneciano.



Emiliani, quien falleció en 1537, fue beatificado por el papa Benedicto XIV en abril de 1747, además, fue canonizado el 12 de octubre de 1767 por el papa Clemente XIII.



Este santo fue también declarado por el papa Pío XI como patrón universal de los huérfanos y de la juventud abandonada, y en su historia se destaca su servicio para con los pobres y enfermos.

La oración que la 'Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa)' destaca para pedir por trabajo y dinero es la siguiente:

Bendito san Jerónimo Emiliani

que pasaste por la tierra haciendo el bien;

caritativo padre de los más necesitados,

noble y entregado servidor de los pobres,

que con dedicación consagraste tu vida a los demás,

y pusiste todas tus fuerzas y energías

en consolar y ayudar a los que sufrían carencias;

que con amor socorriste a los humildes,

a los niños desamparados,

a las viudas y a los enfermos,

para tratar de conseguir tu propia santificación

y la salvación de las almas y cuerpos de los afligidos,

y por ello Dios premió tu oración, tu sacrificio,

tu compasión, tu desprendimiento y generosidad

permitiéndote obrar frecuentes prodigios y milagros.

¡Oh prodigiosísimo san Jerónimo!,

conociendo cuán agradable eres ante Dios,

y por los múltiples favores y milagros

que por medio tuyo

se ha dignado otorgar a tus devotos,

acudo a ti para solicitar tu ayuda,

no desprecies mis humildes súplicas

y llévalas ante el trono del Altísimo,

pues, aunque me encuentro triste y afligido

y las dificultades me agobian

confío plenamente en el amor,

la bondad y misericordia de nuestro Padre celestial.



¡Oh santo de los pobres y afligidos!

glorioso san Jerónimo,

ahora que gozas de la dicha eterna

dame tu auxilio, amparo y protección,

alivia mis angustias y necesidades

sobre todo mis estrecheces económicas

que ahora tanto me preocupan y abaten:



(Hacer la petición),

Te pido que por tu santa y poderosa intercesión,

y con la gracia de Dios Misericordioso,

sea escuchada mi oración

y mi petición sea despachada favorablemente.



¡Oh, san Jerónimo, santo de los milagros!,

alivia la congoja de mi corazón,

y haz que yo viva aquí

como verdadero amante de nuestro Señor,

para poder gozar de Él, junto a ti, en el Cielo.



Amén.

