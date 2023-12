Oración familiar para poner al niño Dios en el pesebre esta Navidad 2023

A días de ser la Navidad, las familias esperan la llegada del niño Jesús para ponerlo en el pesebre. Para este acto, hay una poderosa oración que puede recitar con sus seres queridos.

El niño Jesús es el nombre con el que se le reconoce los primeros años de infancia de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento, hasta sus 12 años. A esa edad acompañó a José y María junto a un grupo de personas a una celebración en Jerusalén, Según el portal ' La iglesia de Jesucristo'.

La devoción a esta divinidad se volvió un acto de los católicos. Además, el divino niño tomó influencia de algunos escritos que contaban su historia. Por ejemplo, sus primeros años fue conocido por las personas por su gran amabilidad y cariño que tenía sobre todos.



De acuerdo con 'Aci Prensa', su imagen se extendió rápidamente por Europa, Asía, América, África y Oceanía. Entre las representaciones más conocidas se encuentra la del niño Jesús de Praga, Checoslovaquia; el Santo Niño de Atocha, en México, y el Divino Niño de Arenzano, en Italia.

(De interés: Estos son los santos patronos que puede acudir por intercesión, según su profesión).

Oración familiar para poner al niño Jesús

El sitio especializado en religión 'Aci prensa' compartió el poderoso rezo que puede realizar con su familia en la noche del 24 y la mañana del 25 de diciembre. A continuación, el texto completo:

(a continuación: Novena de Navidad: oración para todos los días, a la Virgen, a San José y Niño Jesús).

Facebook Twitter Linkedin

La Navidad es un momento para compartite con los seres queridos. Foto: iStock

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra.



En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por nuestros amigos, vecinos y por las personas que trabajan con nosotros.



Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por haber venido al mundo a llenar nuestras vidas.



En esta noche hermosa, al contemplar el pesebre, recordamos de manera especial a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. También recordamos a quienes han sido llamados a tu presencia y que en esta noche gozan contemplando tu rostro en el cielo.



Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca en nuestros corazones como nació en Belén, para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia.



Que junto con tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.



Amén. (En este momento alguien de la familia pone al niño Jesús en el pesebre, o si ya está allí, se coloca un pequeño cirio o una velita delante de él).

Oración, un minuto para estar con el niño Jesús

Bendíceme, niño Jesús, y ruega por mí sin cesar.



Aleja de mí, hoy y siempre el pecado. Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí. Si cien veces caigo, cien veces levántame. Si me dejas Niño, ¿qué será de mí? En los peligros del mundo asísteme.



Quiero vivir y morir bajo tu manto. Quiero que mi vida te haga sonreír. Mírame con compasión, no me dejes, Jesús mío. Y, al final, sal a recibirme y llévame junto a Ti. Tu bendición me acompañé hoy y siempre



Amén.

(Siga leyendo: A sus 87 años, el Papa sigue 'al timón' pese al endurecimiento de las críticas).

Adoración al niño Jesús

Os adoro, amable niño del pesebre, el más humilde y el más grande de los hijos de los hombres y el más pobre y el más rico, el más débil y el más poderoso.



Os bendigo, porque os habéis dignado descender hasta mí, para ser mi modelo en la práctica de todas las virtudes, mi guía en las dificultades de la vida y mi, consuelo en los días de aflicción.



Os amo, porque venís a mí con amor infinito; con amor generoso, al que no cansan mis ingratitudes; con amor obsequioso, que se anticipa a los tardíos impulsos de mi corazón; con amor paciente, que espera mi conversión para amarme más tiernamente aún.



Por eso, con el corazón lleno de agradecimiento, de rodillas al pie de este lecho de paja, os adoro, bendigo y amo, con todo el fervor de mi alma, y me atrevo a levantar mis ojos hasta mi Dios, que se digna mirarme.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

Más noticias en EL TIEMPO

Buñuelos: la física explica por qué explotan y se voltean solos cuando están en aceite

¿Cómo mantener una buena salud dental durante esta Navidad? Consejos de expertos

La ciudad de Brasil que parece Disney, tiene atracciones únicas y es segura

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO