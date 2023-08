La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un encuentro de jóvenes provenientes de todo el mundo con el Papa.

(Lea también: Jornada Mundial de la Juventud: Papa Francisco viaja a Fátima, orará por Ucrania).

Esta peregrinación masiva se presenta como una fiesta de la juventud y una expresión de la Iglesia universal. A pesar de su naturaleza católica, está abierto tanto a los más cercanos como a los más distanciados de la religión.

En la JMJ, los jóvenes se congregan en las diócesis cada año durante el Domingo de Ramos, y cada dos, tres o cuatro años, se realiza a nivel internacional en una ciudad seleccionada por el Papa, quien asiste a las celebraciones.

De acuerdo con la página oficial del evento, desde su primera edición en Roma en 1986, ha destacado como un espacio de fortalecimiento de la fe, el surgimiento de vocaciones al matrimonio y la vida consagrada, y un vehículo de evangelización y transformación de la Iglesia.

(Siga leyendo: Jóvenes de todo el mundo esperan al papa Francisco en Lisboa).

Facebook Twitter Linkedin

Jornada Mundial de la Juventud. Foto: Miguel Conceição. EFE

El objetivo principal de la JMJ es proporcionar a todos los participantes una experiencia de Iglesia universal y fomentar un encuentro personal con Jesucristo. Además, busca revitalizar la fe, la esperanza y la caridad en la comunidad anfitriona. Los jóvenes son los protagonistas de este evento y, a través de él, se promueve la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y naciones de todo el mundo.

Durante aproximadamente una semana, los asistentes se alojan principalmente en instalaciones públicas como gimnasios, escuelas y polideportivos, así como en alojamientos parroquiales o casas de familias locales.

(De interés: El papa irá a Jornadas Mundiales de la Juventud de Lisboa pese a problemas de salud).

Además de los momentos de oración, comunión y entretenimiento, los jóvenes participan en diversas iniciativas organizadas por el equipo de la JMJ en diferentes lugares de la ciudad anfitriona. Las celebraciones más destacadas incluyen la ceremonia de acogida y apertura, el Via Crucis, la vigilia y, en el último día, la misa de envío, todas ellas con la presencia del Papa.

Oración oficial de JMJ Lisboa 2023

María, nuestra señora de la visitación,

que fuiste a la montaña para acompañar a Isabel,

ayúdanos a ir a los que no conocen al evangelio vivo:

Jesucristo, tu hijo y señor nuestro.

Iremos rápido con ganas y alegría.

Iremos serenos porque llevamos la paz de Cristo.

Iremos felices de hacer el bien.

María con tu inspiración,

esta Jornada Mundial de la Juventud

será una celebración mutua de Cristo con nosotros.

Ayúdanos a dar testimonio,

a experimentar una fe compartida, vivida y agradecida,

porque buscamos a aquél que siempre nos espera.

Madre, contigo continuamos este camino

para que nuestro mundo tambíén viva en fraternidad,

justicia y paz.

Ayúdanos, señora de la visitación,

a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al padre,

en el amor del espíritu santo.

Amén.

Himno

From far and wide to gather in this place

We spread our wings and here we are,

And with Mary proclaiming our Yes

We seek to serve and follow the will

Of the Lord, our Father

Chiamati ad essere come Cristo Gesù,

Vogliamo dare, diventare,

Docili al sì, essere come Maria.

Estribillo:



Todos vão ouvir a nossa voz,

Levantemos braços, há pressa no ar.

Jesus vive e não nos deixa sós:

Não mais deixaremos de amar.

Tú que te buscas saber quién eres

parte a descubrir, ven a ver lo que vi.

Ven con nosotros a mirar más allá,

de lo que haces y que no te deja

reír y amar.

Oublie le passé, ne dis pas non.

Écoute donc ton coeur,

Et pars sans peur sur cette mission.

[Estribillo]

È stata Maria ad accogliere per prima

La grande sorpresa della vita per sempre.

Fiduciosa e semplice, volle ricevere

il grande mistero di un Dio che è

Per te e per me

No puedo callar, no puedo dejar

de cantar: “Mi Señor,

cuenta conmigo, ¡no más callaré!”

[Estribillo]

Sans aucun doute sur sa mission,

Si jeune, Marie quitte promptement

Sa maison et part dans les montagnes

Voir Elisabeth et trouve immédiatement

Salutation, communion.

Le fruit est béni, c’est mon Seigneur!

And I want to hear: You trusted in my word and happiness

is yours!

[Estribillo]

Más noticias en EL TIEMPO

El papa pide "esfuerzos valientes" ante desafío del cambio climático tras los incendios

Oración al Sagrado Corazón de Jesús para que todo salga bien ante un problema

El papa urge a los líderes a limitar las emisiones contaminantes por eventos extremos

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del libro de oraciones de la JMJ Lisboa 2023, y contó con la revisión de la periodista y un editor.