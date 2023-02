El viacrucis es una práctica, realizada por quienes iniciaron la Cuaresma, en la cual se tiene como fin la oración, reflexión y contemplación de aquellos momentos sufridos por Jesús.

Las estaciones y las oraciones tradicionales para llegar a la reflexión de acuerdo con la pagina 'Conferencia Episcopal de Colombia son las siguientes:



Jesús es condenado a muerte

Del evangelio de San Mateo (27, 24-26)

Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: “Soy inocente de esta sangre. ¡Allá ustedes!”. Todo el pueblo contestó: “¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!”. Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.



Jesús es cargado con la cruz

Del Evangelio de San Mateo (27, 27-31)

Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todas las personas con el fin de que vieran como lo desnudaban y le ponían un manto de color púrpura, además de una corona de espinas que le fue puesta en la cabeza y, finalmente le pusieron una caña en la mano derecha. La gente se burlaban de él diciendo: “¡Salve, rey de los judíos!”. Luego lo escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con la misma en la cabeza y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar”.

Jesús cae por primera vez

Del Evangelio de San Juan (15, 20-21)

“No es el siervo más que su amo”. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió”.



Jesús encuentra a su madre

Del Evangelio de San Lucas (2, 48-49)

Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así?, tu padre y yo te buscábamos angustiados”. Él les contestó: “¿Por qué me buscaban? ¿no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre?”



Jesús es ayudado por el cireneo a llevar la Cruz

Del Evangelio de San Marcos (15, 20-21)

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y, lo sacaron para crucificarlo. Pasaba Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, quienes lo obligan a llevar la cruz

El recorrido de la viacrucis puede tardar como mínimo tres horas. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

La verónica enjuga el rostro de Jesús

Del Evangelio de San Mateo (25, 34-36)

“Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; fui forastero y me hospedaron; estuve desnudo y me vistieron; estuve enfermo y me visitaron; estuve en la cárcel y vinieron a verme”.



Jesús cae por segunda vez

Del Evangelio de San Mateo (5, 4-5. 10)

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra; bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados; bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos.



Jesús consuela a las santas mujeres

Del Evangelio de San Mateo (10, 40-42)

Les decía: “El que los recibe a ustedes, me recibe a mí y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa”.

Jesús cae por tercera vez

Lectura de la profecía de Daniel (9, 18-19)

"Ay, mi Señor, inclina tu oído y escúchame; abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad que lleva tu nombre; pues al presentar ante ti nuestras súplicas no confiamos en nuestra justicia sino en tu gran compasión. Escucha, Señor; perdona, Señor; atiende, Señor; actúa sin tardanza, Señor mío, por tu honor, pues tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo".



Jesús es despojado de sus vestiduras

Del Evangelio de San Mateo (27, 33-36)

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, lugar de ‘La Calavera’, le dieron beber vino mezclado con hiel pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo.



Jesús es clavado en la Cruz

Del Evangelio de San Juan (19, 18-20)

Donde lo crucificaron estaban otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: ‘Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos’.

Al terminar de recorrer las 14 estaciones, los feligreses habrán creado un espacio de reflexión consigo mismos. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Jesús muere en la Cruz

Del Evangelio de San Lucas (23, 39-43. 46)

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: “¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros”. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo le decía: “¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo”, el otro decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. Jesús le respondió: “En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso”. Jesús, clamando con voz potente, dijo: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” y dicho esto murió.



Jesús es bajado de la Cruz

Del Evangelio de San Juan (19, 34-38)

Uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado al punto de salirle sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean.

Jesús es colocado en el sepulcro

Del Evangelio de San Lucas (23, 53-55)

Bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y como había sido colocado su cuerpo.

