La Semana Santa es una celebración que se da por parte de la religión católica con el objetivo de conmemorar los días que antecedieron a la muerte de Jesucristo, además de su resurrección.



Esta sagrada celebración inicia con el miércoles de ceniza, el cual marca el primer día de los 40 que componen la Cuaresma, tiempo dedicado al ayuno, reflexión y oración, hasta el jueves santo.

Este año el primer día de Cuaresma inicia el 22 de febrero, y va hasta el 6 de abril, fecha en la que comienza la Semana Santa.



Para algunas personas es importante rezar una oración en compañía de sus familiares como símbolo de respeto hacia su religión. Por eso, el portal ‘Píldoras de Fe’ propone una para este miércoles:

Persona a cargo: De las palabras de San Evangelista (14,1-6): "No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar adonde voy". Tomás le dijo: "Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?" Jesús le respondió: "Yo soy el Camino, la Verdad. Nadie va al Padre, sino por mí".



Persona a cargo: Demos gloria en la cruz a nuestro Señor Jesucristo.



Todos: ¡En quien está nuestra salvación, vida y resurrección!

Además de la oración se debe mantener un ayuda durante la cuaresma. Foto: iStock

Persona a cargo: Oremos. Concede a tus fieles, oh Señor, un espíritu generoso y suficiente para comenzar estos ayunos solemnes con suficiente fervor y así alcanzarlos con firme devoción. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.



Todos: ¡Amén!



Todos: Favorece esta morada, Señor, con tu presencia. Aleja y rechaza todas las artimañas y asechanzas del Maligno. Permite a tus Santos Ángeles que hagan presencia en este lugar y se queden habitando aquí para mantenernos en paz. Y que tu bendición permanezca siempre sobre nosotros. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. ¡Amén!

Persona a cargo: Bendigamos al Señor.



Todos: Demos gracias a Dios.



Persona a cargo: (Haciendo la Señal de la Cruz): Que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde para siempre.



Todos: Amén.

Laura Daniela Alarcón Vargas

