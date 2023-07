Orar es uno de los actos que todo creyente religioso efectúa para seguir construyendo su relación consigo mismo y poder trascender en todos los ámbitos posibles, obviamente con ayuda del todopoderoso.



Como se sabe, una nueva semana comenzó y por ello la religión católica pone en las manos de Dios todos los acontecimientos que puedan surgir en el día de hoy y en el transcurso de la semana.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Facebook Twitter Linkedin

Se recomienda la práctica del orar, ya que lo puede ayudar a tranquilizar sus emociones y pensamientos. Foto: iStock

(Tenemos para usted: Iglesia Católica: 'no podemos olvidar la realidad de la migración venezolana').

Así pues, queremos mostrarle algunas oraciones que puede hacer a lo largo del día para que pueda sentirse protegido por Dios y su poder divino.

Oración del día martes según el portal espiritual ‘Lanoticia’.

“Hoy martes, Señor, lo declaró como un día de victoria, un día donde pueda decir que he ganado la buena batalla de la fe, y puedo ponerme una corona de ganador, y levantar mis manos al cielo para verte a ti, Señor, y decirte que no te he fallado.



Aunque falle y cometa errores, nunca dejo que eso me aparte de los caminos de Dios. Gracias, Señor, por las fuerzas y las bendiciones que me darás el día de hoy. Amén.”

@laoraciondehoy Oración diaria para hoy martes 04 de julio de 2023. ♬ 原声 - classic music

Oración del martes por la mañana

“Señor Jesús, gracias por esta hermosa mañana de martes, porque estamos vivos para ver el esplendor de tu maravillosa creación.



Te adoramos y alabamos. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apreciamos todo lo que tú continúas haciendo por nosotros, Padre Celestial.



Confiamos completamente en ti porque creemos que somos más fuertes de lo que jamás hemos sido, ya que estamos parados en el poder de tu palabra. Amén.”

Oración del martes por la tarde

“Oh Padre, confiamos en ti y te encomendamos todas nuestras obras la tarde de este hoy martes. Entregamos hasta las tareas más pequeñas en tus manos. Ayúdanos, dulce Espíritu Santo, a estar atentos a tu pequeña voz que dirige nuestro camino hoy. Permítenos venir audazmente ante tu gran trono y recibir las bendiciones que Tú bondadosamente provees. En el incomparable y poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.”

(Siga leyendo: Salmo 139: ¿cuál es la explicación que da la iglesia sobre la presencia de Dios?).

Oración del martes por la noche, antes de dormir



“Querido Señor, vengo a ti hoy martes antes de dormir, te suplico e imploro que me perdones por todo lo malo que he hecho en el transcurso del día si herí a alguien, pero especialmente a ti, querido Padre Celestial, sé que tú me perdonas de todo corazón y por eso me siento bendecido.



Humildemente, acudo a ti, a darte las gracias por todas las cosas que me ocurrieron durante este día. También te pido por mi familia, amigos y en especial concédele la sanación a todas las personas que se encuentran delicadas de salud para que sean sanados en mente, cuerpo y espíritu, ya que únicamente tú puedes hacer esto, Dios mío y Padre mío.



Pido que el odio en este mundo se transforme en respeto y unidad para que todos podamos vivir juntos en paz. Gracias, Señor, por escucharme mis súplicas antes de retirarme a descansar, permíteme ver un nuevo amanecer.

¡Oh! Señor, tú has hecho que nos regocijemos y demos gracias por todo lo vivido este día que está por culminar. Amén”.

(Le puede interesar: El papa pide 'llevar a Jesús' a la 'sociedad civil y la política' en misa por San Pedro).

La poderosa oración de San Miguel Arcángel contra el demonio

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Salmo 119: oración para alabar a Dios y reconocer su fidelidad

¿Conozca cuáles son los siete pecados capitales? Le contamos

Protéjase de personas que quieren hacerle daño con la oración al Justo Juez