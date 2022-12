Para muchos creyentes católicos es importante reflexionar sobre la palabra de Dios durante los últimos días del año. Es por eso que, desde el Vaticano, la Iglesia comparte una oración y un evangelio cada día, así como un mensaje del Papa Francisco, que el día de hoy reflexiona acerca de la importancia de la familia.



En ese sentido, para este viernes 30 de diciembre, la lectura, el evangelio y las palabras del Santo Padre compartidas por 'Vatican News' son las siguientes:

Lectura del día

Lectura del libro del Eclesiástico



Eclesiástico (Sirácide) 3, 3-7. 14-17a

El Señor honra al padre en los hijos

y respalda la autoridad de la madre sobre la prole.

El que honra a su padre queda limpio de pecado;

y acumula tesoros, el que respeta a su madre.

Quien honra a su padre,

encontrará alegría en sus hijos

y su oración será escuchada;

el que enaltece a su padre, tendrá larga vida

y el que obedece al Señor, es consuelo de su madre.

Hijo, cuida de tu padre en la vejez

y en su vida no le causes tristeza;

aunque se debilite su razón, ten paciencia con él

y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor.

El bien hecho al padre no quedará en el olvido

y se tomará a cuenta de tus pecados.

Evangelio del día

'Vatican News' comparte la lectura del santo evangelio, según San Mateo:



Mt 2, 13-15. 19-23

Después de que los Magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo".

José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo.

Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño".



Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero, habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: Se le llamará nazareno.

Palabras del Santo Padre

María, José, Jesús: la Sagrada Familia de Nazaret que representa una respuesta coral a la voluntad del Padre: los tres miembros de esta familia se ayudan mutuamente a descubrir el plan de Dios. Rezaban, trabajaban, se comunicaban.

Y yo me pregunto: ¿tú, en tu familia, sabes cómo comunicarte o eres como esos chicos que en la mesa, cada uno con un teléfono móvil, están chateando? En esa mesa parece que hay un silencio como si estuvieran en misa... Pero no se comunican entre ellos. Debemos reanudar el diálogo en la familia: padres, madres, hijos, abuelos y hermanos deben comunicarse entre sí... Es una tarea que hay que hacer hoy, precisamente en el Día de la Sagrada Familia. Que la Sagrada Familia sea un modelo para nuestras familias, para que padres e hijos se apoyen mutuamente en la fidelidad al Evangelio, fundamento de la santidad de la familia. (Angelus, 29 diciembre 2019).

