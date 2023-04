Un maleficio, en el sentido estricto de la palabra, constituye un daño o perjuicio por cuenta de la hechicería, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE). Es un concepto que ha adquirido popularidad de la mano de mitos, relatos y producciones cinematográficas, en su mayoría, de fantasía.

(Lea también: Oración a San Expedito para resolver urgencias económicas).

Bien sea por ingenuidad o por una verdadera intención maligna, el objetivo de la hechicería es dañar a alguien. De acuerdo con el portal especializado ‘Aleteia’, “es un acto de maldición, un gesto de condena o un fenómeno de sugestión capaz de producir mal a quienes está dirigido, sin que se piense -al menos de manera directa o explícita- en un acto de naturaleza demoníaca”.

El sacerdote italiano Gabriele Amorth explica en su libro ‘Memorie di un esorcista’ que los maleficios son una de las causas más frecuentes de posesiones o perjuicios causados por entes malignos, en no menos del 90 por ciento de los casos.



En palabras del teólogo español José Antonia Forteam “los maleficios tienen efecto. Hay gente que invoca a los poderes de las tinieblas para dañar a otros y eso tiene efecto”.



Aunque existen muchos encantamientos, hay unos más populares que otros. Los amarres, por ejemplo, se han convertido en uno de los métodos elegidos por muchas personas para alcanzar sus objetivos, anhelos y deseos más preciados.

(Siga leyendo: Oración a la Santa Cruz para superar situaciones difíciles).

El maleficio es un daño causado por cuenta de la hechicería. Foto: iStock

Por lo general, este tipo de hechizo se realiza con fines amorosos: ya sea que la persona quiera establecer un vínculo emocional con otra, enmendar los problemas de la relación de pareja o equilibrar las energías sentimentales, los amarres son una práctica cada vez más demandada.



Las creencias populares apuntan a que para deshacerse de un maleficio hay que hacer justo lo contrario de la persona que lo lanzó: es decir, invocar a Dios para que lo proteja, ayude y bendiga. En esa línea, el éxito dependerá y será proporcional al nivel de fe.



Algunos creyentes aconsejan no acudir a brujos o santeros, en tanto se tiene la convicción de que haciéndolo se estaría sucumbiendo, de nuevo, a fuerzas oscuras. De la misma manera, señalan que tampoco se debe tratar de revertir el hechizo invocando daño para las personas responsables.

(De interés: Salve Regina, una de las oraciones a la Virgen María).

En su canal de YouTube, el exorcista Duarte Lara proporcionó una oración de curación y liberación de todo amarre y maleficio.

Oración de sanación y liberación de todo amarre y maleficio

Santo Padre, te alabo y te bendigo por tu bondad y tu amor.

Te pido en el nombre de Jesús, tu amado hijo, mi Señor y Salvador,

que envíes tu Espíritu Santo sobre mí con todos sus frutos y dones.



Santifica mi cuerpo y mi alma con tu presencia.

Concédeme una fuerte fe en ti y en tu palabra.

Dame la gracia de amarte con todo mi corazón

y ponerte en primer lugar en mi vida,

renunciando a todos mis ídolos, vicios, pecados y defectos.



En tu infinita misericordia, ten compasión de mí que soy un pecador

y perdona mis faltas.

También perdono con todo mi corazón

a todos aquellos que me ofendieron durante mi vida.



Líbrame de todas las trampas y ataques del enemigo.

Que él no tenga ningún dominio sobre mí.

Líbrame de las seducciones del mundo

que me alejan de ti y de tu voluntad.

Líbrame de las debilidades de la carne que me empujan al pecado.

Cura mi cuerpo de todas las enfermedades

y mi mente de toda ansiedad, tristeza o perturbación.



Sabes bien que muchas cosas que he experimentado

desde el día en que fui concebido en el útero de mi madre

me han marcado negativamente.



Con la gracia del Espíritu Santo, sana ahora, Santo Padre,

en mi corazón todas las heridas que encuentres en él,

especialmente aquellas que surgieron,

porque me sentí rechazado/a, abandonado/a, no amado/a o entendido/a,

víctima del odio, la envidia, la indiferencia y la maldad de los hombres.



Dame un corazón nuevo, como el corazón de Jesús:

amable, humilde, lleno de alegría y paz y rebosante de amor.

Que pueda comenzar una nueva vida hoy,

darle gloria en todo lo que pienso, digo y hago,

y en esta peregrinación sea acompañado/a y ayudado/a por ti, María, mi querida Madre,

y todos tus ángeles y santos.

Amén

Recomendaciones del padre Fortea para deshacerse de maleficios



Fortea, en un video en su canal de YouTube, recomendó las siguientes acciones en caso de que una persona esté siendo atormentada por un maleficio.

1. Rezar tres misterios de Rosario.

2. Leer cinco minutos el Evangelio.

3. Orar de forma ocasional en alguna Iglesia.

4. Ir a misa, por lo menos, tres veces por semana.

5. Dejar en casa un crucifijo previamente bendecido.

6. Colocar una imagen de la virgen María en un lugar visible en casa.

7. Rezar un salmo al día.



Según el padre Fortea, si las personas que sienten algún maleficio cumplen con esta rutina de forma diaria, podrán mitigar paulatinamente a aquel ‘demonio’ que les está atormentando o preocupando.

