Cada día es una gran oportunidad para ser mejores, para vencer los miedos y límites que nos oprimen. Hoy, como siempre, Dios está con nosotros y por esa bondad incondicional vale la pena saludarlo y decirle cuánto lo amamos.



Comenzar el día con una oración puede tener un gran impacto en cómo nos sentimos y cómo enfrentamos los desafíos del día a día. Ya sea que estemos atravesando una situación difícil o simplemente queramos conectarnos con Dios al principio de nuestro día, una plegaria puede brindarnos paz y tranquilidad.



Antes de comenzar el día, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para hacer esta corta oración:

Oración de entrega a Dios para empezar el día

Padre amado, gracias por este nuevo día de vida. Tú más que nadie sabes lo que acongoja mi corazón. Sin embargo, en este momento no quiero pedirte nada; quiero ofrecerte mis manos para que en el trabajo que realice con ellas, te veas reflejado Tú.



Quiero ofrecerte mis pies, para que en los caminos que recorra siembre tu palabra. Te entrego mi mente para que la preserves de todo pensamiento maligno que me quiera alejar de ti.



Señor, mis fuerzas pueden quedarse cortas, pero si Tú vas conmigo, puedo enfrentarlo todo. Te invito, mi Dios, a que me acompañes en este nuevo día. Que todo sea según tu santa voluntad.



Todo me lo has dado, todo te pertenece. Concédeme a mí y a mis seres queridos la gracia de volver a casa sanos y salvos.



Amén.

Más oraciones