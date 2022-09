Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.



Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.



Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.



Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.



Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.



Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.



