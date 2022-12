Para los creyentes es muy importante orar a diario a Jesús, sobre todo en estos días que se celebra su nacimiento después de que el ángel Gabriel haya anunciado a María que tendría al hijo de Dios y salvador del mundo.



Así mismo, estando a pocos días de iniciar un nuevo año, resulta esencial encomendarlo y permitirle a Jesús entrar en el corazón de cada uno. Puede hacerlo con la ayuda de esta oración.

Oración al Jesús de la Buena Esperanza

*Esta es una versión de la Parroquia de Jesús de la Buena Esperanza.



La oración es uno de los hábitos más comunes y especiales para los creyentes.

¡Oh Jesús de la Buena Esperanza! Amabilísimo redentor de nuestras almas, Señor del Cielo y de la tierra; me presento ante ti, atraído por tu amor paternal. ¿Quién si no tú podrá curar mis dolencias? Me acerco a tu templo como a la piscina de tus bondades: favoréceme con tu auxilio.



Purifícame con una mirada como lo hiciste con Pedro, cabeza de la Iglesia; sácame de las mortales heridas que el pecado ha causado en mi alma; yo sé bien, Oh Jesús de la Buena Esperanza, mi Señor y mi bien, que todos los que han solicitado ante tu imagen tus divinos favores han sido socorridos. No hay, Oh Jesús de la Buena Esperanza, mi Señor y mi bien, uno solo que no ha haya experimentado tu misericordia. Y ¿por qué he de salir desconsolado de la súplicas que te hago? Lleno de la mayor confianza te pido Señor dirijas una mirada compasiva sobre tu Iglesia, mírala tan perseguida, atacada por tantas impiedades que se han levantado sobre ella.



Oye la súplica que en particular te hacen tu hijos y dales a los fieles difuntos el gozo de contemplarte de una vez para siempre, especialmente a los que han sido más devotos del precio de tu redención y de los dolores de tu Santísima Madre María.



Amén.

