Oración a santas Perpetua y Felicidad para alejar los males y pedir por el amor divino

De acuerdo con información brindada en portales religiosos como ‘Catholic.net’ o ‘Aleteia’, Perpetua y Felicidad o también llamada Felicitas, fueron dos jóvenes de Cartago, Túnez, que profesaban el cristianismo, algo que llevó a que el imperio romano que en ese entonces era liderado por el emperador Severus Settimus, las encarcelaran.

Perpetua era una joven de linaje aristocrático y madre de un pequeño niño al que amamantaba, a su lado, se encontraba Felicidad, su esclava, quien estaba en el octavo mes de embarazo.



En el año 202, el emperador Septimio Severo promulgó una persecución en contra todos los cristianos, y entre los arrestados, se encontraba Perpetua, acompañada por sus esclavos convertidos al cristianismo: Felicidad, Revocato, Saturnino y Segundo.



Mientras permanecía en prisión y por petición de sus compañeros mártires, Perpetua escribió un diario detallando lo que iba sucediendo, manuscrito que más tarde sería conocido como el Passio Perpetuae et Felicitatis.

Estas dos santas son conocidas como patronas de las madres y de las jóvenes embarazadas. Foto: iStock

“Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro.



El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho.



Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho.



Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión”, dice el texto, según el portal web ‘Aleteia’.



Felicidad aguardaba el nacimiento de su hijo, orando para que llegara antes del cruel espectáculo en el circo de Cartago, para unirse a sus compañeros mártires.



Su deseo se cumplió cuando el bebé nació dos días antes de lo previsto, en medio de un parto doloroso.

Ante las burlas de un soldado, que insinuaba cómo se lamentaría durante el ataque de las fieras, Felicidad le respondió expresando su fe: "Ahora sufro yo, pero lo que voy a padecer no será para mí, sino que Jesús lo sufrirá por mí", se asegura en ‘Catholic.net’.



Las dos mujeres fueron expuestas en el anfiteatro ante una vaca que las corneó antes de ser decapitadas.

Hoy en día, en la religión católica, se le conoce a Perpetua y Felicidad como las santas y patronas de las madres y de las jóvenes embarazadas, a quienes se les encomienda oraciones para afrontar situaciones difíciles relacionados con el embarazo, parto y cuidado de bebés o para fortalecer el amor divino a Dios.



Dedique una oración a estas santas para pedir fortaleza. Foto: iStock

Oración a santas Perpetua y Felicidad de ‘Catholic.net’

Señor y Dios nuestro,

las santas mártires Perpetua y Felicidad,

movidas por tu amor,

vencieron los tormentos y la muerte

y superaron la furia del perseguidor,

concédenos, por su intercesión,

crecer siempre en ese mismo amor divino.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo

que contigo y el Espíritu Santo vive y reina en unidad,

y es Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

Oración a santas Perpetua y Felicidad de ‘aciprensa’

¡Perpetua! ¡Felicidad! Nombres gloriosos y proféticos,

que vienen como dos estrellas brillantes de marzo,

saliendo sobre nosotros sus rayos de luz y vida.

Movidas por tu amor,

vencieron los tormentos y la muerte

y superaron la furia del perseguidor,

concédenos, por su intercesión,

crecer siempre en ese mismo amor divino.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo

que contigo y el Espíritu Santo vive y reina en unidad,

y es Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

