Santa Rita de Casia es una de las figuras de la Iglesia Católica más populares entre los creyentes, debido a sus respuestas a las oraciones que le hacen, sobre todo cuando se trata en momentos desesperantes de los que las personas quieren salir, por ello es conocida como 'la santa de lo imposible’.



Santa Rita de Casia vivió entre los años 1381 y 1457. Desde muy joven quiso ser monja, pero no lo hizo al obedecer a sus padres para que se casara. Pese a los sufrimientos causados por el esposo, ella le devolvía bondad y amor por medio de la oración, logrando que “se convirtiera en un hombre temeroso y considerado con las órdenes de Dios”, según el portal ‘Red Católica Mundial’.

Después de que asesinaran a su esposo, Santa Rita oró para que Dios se llevará a sus hijos del mundo terrenal para que no pecaran, cumpliéndole al morir sus hijos, siendo esto considerado un milagro.



Sin sus hijos y esposo, se dedicó de lleno a la oración, a la devoción a Dios y a la caridad. Luego, logró pasarse al convento San Agustiniano en Casia, pese a que en principio fue rotundamente negado debido a que era viuda, por lo que este se considera el segundo milagro.



Dentro del convento fue conocida por la severidad de sus penitencias y su gran caridad. Gracias a esto, sus oraciones lograban curar a los enfermos, liberar personas de posesiones demoníacas, para sorpresa de los sacerdotes del convento, según el portal mencionado.

Además, según la tradición católica, se le produjo una herida en la frente, como una manera de vivir el sufrimiento de Cristo cuando le pusieron la corona de espinas, la cual tuvo hasta el día de su muerte.



A partir de su muerte, se dice que innumerables milagros se han producido cuando los creyentes le han pedido que interceda por ellos ante Jesucristo. Por esto, el portal ‘Catholic’, da una lista sobre las diez enseñanzas dejadas por esta santa:



1.- Con Dios: abandonarse a él ante todas las cosas.



2.- En el matrimonio: amar con pureza de corazón y rezar por el alma del esposo.



3.- Con los hijos: pedirle a Dios todos los días que no caigan en pecado, antes que su alma se salve.



4.- Aceptar con amor las contrariedades de cada día y de ser juzgado por su misma familia.



5.- Encontrar una causa en la cual servir y amar a Dios.



6.- Implorar y buscar el perdón.



7.- Buscar la paz de su comunidad.



8.- Ser dócil al plan de Dios.



9.- Obedecer con amor.



10.- Amar la cruz y la pasión de Cristo.

La oración a Santa Rita de Casia

Esta es la oración para que Santa Rita de Casia interceda por usted ante Dios si tiene una causa imposible, siempre y cuando sea para beneficio, no solo suyo sino de los otros. Así es la oración según el portal ‘Hozana’:



“Bajo el peso del dolor, a ti, querida Santa Rita, yo recurro confiado en ser escuchado. Libera, te ruego, mi pobre corazón de las angustias que lo oprimen y devuelve la calma a mi espíritu, lleno de preocupaciones.



Tú que fuiste elegida por Dios como abogada de los casos más desesperados, obtén la gracia que ardientemente te pido (pedir la gracia que se desea).



Si mis culpas son un obstáculo para el cumplimiento de mis deseos, obtenme de Dios la gracia del arrepentimiento y del perdón mediante una sincera confesión.



No permitas que durante más tiempo yo derramé lágrimas de amargura.



Oh santa de la espina y de la rosa, premia mi gran esperanza en ti y en todas partes daré a conocer tu gran misericordia con las almas afligidas.



Oh, esposa de Jesús Crucificado, ayúdame a vivir bien y a morir bien.

Amén”.

