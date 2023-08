Cubierta con un manto rojo, al lado de un cáliz con la sangre de Cristo, llevando una rama de olivo, una corona y una espada; esta es la imagen de Santa Bárbara más conocida en el mundo católico.



La santa que simboliza el martirio es una de las figuras más veneradas de la Iglesia Católica, en gran parte por su triste historia, pues murió a manos de su padre.

Según una antigua tradición, Santa Bárbara era hija de un hombre llamado Dióscoro, que era un sátrapa (rey pagano). Ella se rebeló y mantuvo su creencia en Cristo, un camino castigado en su época.



Se dice que la mujer vivió entre los siglos III y IV, en Nicomedia, antigua provincia del Imperio Romano, ubicada en la actual Turquía, de acuerdo con el portal católico ACI Prensa.



Como ella no quería creer en los ídolos paganos de su padre, él la encerró en un castillo, lugar en el que su convicción siguió creciendo.



Por esto, su padre pidió su asesinato y fue él mismo quien se cobró la vida de su hija decapitándola.



Se dice que después de este asesinato, un rayo del cielo lo alcanzó y le quitó la vida, cobrándose 'justicia divina'.

Aunque no existen referencias históricas del todo sólidas sobre Santa Bárbara y los hechos que le acontecieron, por Europa su culto se extendió y se consolidó en el siglo VII.



Su culto fue aceptado y confirmado por el Papa San Pío V en 1568 y desde entonces aparece en la lista de los santos auxiliadores.



Santa Bárbara es representada con una espada, una palma -señal de que obtuvo la palma del martirio- y con una corona porque "se ganó el reino de los cielos", de acuerdo con la explicación del portal mencionado.

Oración a Santa Bárbara pidiendo protección

A la Santa Bárbara se le pide protección y se ha convertido en la patrona de los bomberos, electricistas y durante las tormentas, por la relación que existe entre su historia y los rayos.



Según el portal 'Oraciones diarias' esta es la oración a Santa Bárbara pidiendo bendición y protección:



Santa Bárbara bendita,



Que teñiste con la purpura de tu sangre



Tu casta virginidad por amor a Dios,



Defiéndeme de las tempestades,



Incendio, hecatombes



Y calamidades todas de este mundo



Líbrame de la muerte repentina.



Intercede por mí ante el señor



Para que me ayude a lograr



Vivir en santa amistad



Y llegar al fin de mis días



En paz en su Gracia Divina



Santa Esplendorosa de inmenso poder,



Guíanos por el camino del bien



Líbranos de la maldad,



De la injusticia, de la envidia,



De la traición, de la infidelidad,



De la falsedad, de la deslealtad



Y de todos aquellos



Que nos miran mal.





Con tu espada vencedora



Destruye a nuestros enemigos



Y a quien quiera hacernos mal,



Con el cáliz de tu copa,



Y con el vino que te pongo



Para que nunca este vacía,



Mantén la fuerza en mi cuerpo



En mi espíritu paz



Para la dura lucha de la viuda,



Y recíbelo como fiel ofrenda



En señal de que tengo siempre presente



En mi pensamiento y en mi hogar,



Y te ruego, no me abandones jamás



Y acudas a mí siempre que te aclame



Para defender mi hogar, mis amores,



Mi trabajo,



Mi vida y la de los míos.



Señor, que diste a Santa Bárbara



Una increíble fortaleza



Para soportar los mayores tormentos y ultrajes



Por permanecer fiel a Ti



Te pedimos que, como ella,



Nosotros seamos fuertes en la adversidad



Y humildes en la prosperidad,

Para alcanzar como ella



La eterna Bienaventuranza.



Amén



Santa de esplendorosa de inmenso poder,



Guíanos por el camino dl bien.



Santa Bárbara bendita,



Ruega por nosotros y concédenos...



Hacer la petición y rezar fervorosamente:



Síes padrenuestros, seis Avemarías, seis Glorias

Cada 4 de diciembre se recuerda a Santa Bárbara y se le pide la intercesión para no dejar de recibir la Confesión y la Eucaristía en la hora de la muerte.

