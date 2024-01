Oración a Santa Ángela para quienes tienen carencias de dinero: así se hace

El 4 de enero se le realiza una conmemoración a Santa Ángela de Foligno, quien fue una de las religiosas más famosas de la edad media. Gran parte de su infancia y adolescencia fue una persona orgullosa, vanidosa, poco piadosa y dedicada a la vida mundana, según ‘ACI Prensa’.



Aunque estuvo rodeada de la riqueza, no se sentía completamente feliz debido a la pérdida de su mamá, esposo e hijos, quienes fallecieron sucesivamente, lo que la motivó a buscar a Dios durante su duelo, allí escuchó la palabra del Señor y cayó en cuenta de sus errores.

Por tal motivo, decidió vender todos los lujos que poseía, acepción de un castillo al que estimaba mucho. Poco tiempo después, tuvo una visión en la que Jesús crucificado le preguntó: "¿Por amor a tu redentor no serás capaz de sacrificar también tu palacio preferido?".



A lo que Santa Ángela de Foligno eligió responder a lo que se le dijo en la visión y liquidó su preciada construcción para repartir el dinero que obtuvo de este entre las personas que más lo necesitaban.



Oración a Santa Ángela para superar las carencias de dinero



Gloriosa y milagrosa Santa Ángela, alma generosa, pura, plena de caridad, sin medida de bello corazón engrandecido por el Señor, ejemplo de sacrificio, austeridad y desprendimiento, tú que jamás te apartaste de la palabra y la voluntad de Dios, ruega por mí en estos momentos de dificultad y agobios, sé mi amable intercesora en la gloria donde moras y lleva mis peticiones a Dios Padre Celestial.



Santa llena de cualidades y bendita sierva del Señor, por tu afán de salvar almas y cuerpos y por tu incondicional amor a Jesús crucificado, te ruego, me recibas en tu desprendido corazón y me consigas ayuda en mis graves carencias económicas.



Llamada madre de los pobres por tu inmensa caridad y por tu generosa entrega al servicio de los más desvalidos, ante ti elevo con infinita esperanza mis oraciones, pues tengo plena seguridad que no me dejaras solo.

Solicita por mí el auxilio que tanta falta me hace, ruega por mí al creador, nuestro Padre misericordioso y pídele, no me olvide cuando reparta sus bendiciones, en especial consígueme los favores de Dios para que vea resuelta esta agobiante necesidad de dinero: (Exponer el problema y pedir lo que se desea obtener).



Santa Ángela, llena de amor hacia los más desfavorecidos, confío en tu gran poder de mediación, no me dejes padecer tanto, aligera mi carga, te lo pido en nombre de Jesucristo, máximo ejemplo tuyo, y en nombre de María Santísima, a quien tanto amaste.



Sé que mis peticiones son difíciles y urgentes, pero tengo tanta confianza y esperanza en ti que sé que si tú lo pides por mí en breve serán atendidas. También quiero pedirte, me ayudes a ir por la buena senda para que nunca pierda la fe en Cristo Jesús, me des aliento para seguir adelante sin desfallecer y me enseñes a tener tanto amor al prójimo como tú.



Amado Dios de toda generosidad, que colmaste de dones a Santa Ángela para que reconociese a tu hijo Jesús en los pobres, desvalidos, los enfermos, los abandonados, y los sirviese como humilde esclava y les diera ayuda y amor.



Concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión, distribuye entre nosotros tus bendiciones, mándanos fortaleza para vencer las luchas diarias y dirige nuestras vidas para seguir el ejemplo de esta Santa y nunca olvidar a los que necesitan nuestra ayuda. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro. Amén.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO