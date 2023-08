El Arcangel San Rafael dentro del catolicismo representa el balance de las emociones y la salud del cuerpo, pues él es utilizado como instrumento de Dios para este propósito.



Según el portal ‘Aleteia’, el día de San Rafael se celebra el día 24 de octubre y el 29 de septiembre, fechas en las que se intensifican las oraciones para pedir ayuda en la curación de alguna enfermedad.

Este arcángel es considerado el sanador, ya que el nombre Rafael significa medicina, sanación o curación de Dios, tal como lo afirma el portal mencionado.



Teniendo en cuenta lo que indica el portal ‘Píldoras de fe’, esta capacidad se evidencia en la biblia en el libro de Tobías entre los capítulos cinco y nueve, en los que San Rafael le ayudó a hacer un bálsamo con las vísceras de un pescado, para así ayudar a sanar la ceguera de Tobit.



Por eso a continuación le compartimos la oración que se utiliza tradicionalmente para solicitar la intervención de San Rafael en la curación de alguna enfermedad o mal que tenga o para que pida por la salud de alguien más, tal como lo expone el portal ‘Hozana’.

“Oh bondadoso y guía espiritual San Rafael arcángel, yo te invoco como el patrón de aquellos que están afligidos por la enfermedad o dolencia corporal. Tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobías, y tu nombre significa "El Señor sana".



Me dirijo a ti, misericordioso San Rafael Arcángel, implorando tu auxilio divino en mi necesidad actual - mencionar aquí la petición - Si es la voluntad de Dios, dígnate a sanar mi enfermedad, o al menos, concédeme la gracia y la fuerza que necesito para poder soportarla con paciencia, ofreciéndola por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma.



San Rafael, amigo de los caminos, enséñame a conservar la fe en los sufrimientos y unir mis dolores con los de Jesús y de María, y buscar la gracia de Dios en la oración y la comunión. Deseo imitarte en tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas.



Como el joven Tobías, yo te elijo como mi compañero en mi viaje, a través de este valle de lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones cada paso del camino, para que pueda llegar al final de mi viaje bajo tu protección constante y en la gracia de Dios.



Oh Arcángel San Rafael Bendito, tú te revelaste a ti mismo como el asistente divino del Trono Dios, ven a mi vida y asísteme en este momento de prueba. Dame la sanación de esta enfermedad que ha traído dolores y desgracias a mi vida. Concédeme la gracia y la bendición de Dios y el favor que te pido por tu poderosa intercesión. Oh gran Médico de Dios, dígnate a curarme, como lo hiciste con Tobías si es la voluntad del Creador. San Rafael, Recurso de Dios, Ángel de la Salud, Medicina de Dios, ruega por mí.



Amén.”

