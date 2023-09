Junto a San Miguel y San Gabriel, San Rafael es uno de los tres arcángeles de la religión Católica. Su nombre significa "curación de Dios" y este se refiere tanto a la salud del cuerpo, como a la salud del alma.



De acuerdo con varios textos religiosos, generalmente el arcángel Rafael es representado como un peregrino. El bastón o cayado que lleva representa la voluntad y el apoyo espiritual necesarios para recorrer el camino de la vida.



(Puede leer: ¿Por qué se le pide a San Antonio de Padua para recuperar un amor perdido?)

Aunque es más conocido como el patrón de los enfermos y los hospitales "por ser el ángel que trae a los seres humanos la energía sanadora de Dios", San Rafael también es el protector de los viajeros.

A San Rafael, según el portal Desde la fe, se le puede invocar para solicitar su guía y protección durante los desplazamientos, pedir su intercesión para evitar peligros y obstáculos en el camino, y para asegurar un viaje seguro.

San Rafael es el protector de los viajeros. Foto: Istock

En el relato bíblico, san Rafael Arcángel acompaña a Tobías en un viaje importante y lo guía a lo largo de su travesía. Lo protege de peligros, le enseña lecciones valiosas y le brinda asistencia en momentos críticos.



(Le recomendamos: ¿Qué es y que se pide a los siete ofertorios de la sangre de Cristo?)

Oración a San Rafael para pedir protección en un viaje

Esta oración se debe hacer antes o durante un viaje.



San Rafael, arcángel celestial, te imploro hoy tu protección especial. En este viaje que emprendo ahora, guíame con tu luz y tu sabiduría a toda hora.



Envuelve mi camino con tus alas, aleja los peligros y las malas jugadas. Que tus manos sanadoras me resguarden, y en cada paso, tu presencia sea mi guarda.



Oh san Rafael, mensajero divino, intercede ante Dios, nuestro padre benigno. Que su gracia me acompañe en este trayecto, y que su amor sea mi amparo y mi perfecto.

Con esta plegaria puede iniciar un viaje. Foto: iStock

Que en mi viaje encuentre paz y bienestar, que la fortuna me acompañe al caminar.



Que mis propósitos sean cumplidos con éxito, y que regrese sano y salvo, ese es mi objeto.



San Rafael, ángel de la protección, te ruego que cuides mi viaje con devoción. Que tus poderes celestiales me envuelvan, y que siempre conmigo, tu bendición resuene.



Amén.

