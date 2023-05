Dentro del catolicismo existen gran variedad de oraciones, que al realizarse con fe, pueden ayudar a los creyentes a conseguir lo que se está pidiendo.



San Pancracio de Roma o Sanctus Pancratius -en latín- es un santo romano, que se convirtió al cristianismo y fue decapitado a los 14 años de edad por los romanos debido a su fe, en el año 304 d.C.

Pancracio de Roma fue venerado el 12 de mayo junto a Nereo y Aquileo, desde el año 1969, fecha en la que es adorado por separado todos los 12 de mayo.

Ya que es considerado como el santo de los jóvenes que buscan trabajo, a continuación le enseñaremos la oración.

Oración a San Pancracio para conseguir trabajo



Tú San Pancracio, que eres muestra de humildad y entrega, desde muy joven te decidiste encontrarte con Dios, nos has enseñado que el trabajo es el origen de la riqueza, tu desprendimiento de lo material te ha hecho un ser muy especial, siempre tuviste dispuesto para ayudar a los humildes, a los pobres que no tenían nada.

Bendito San Pancracio, acudo a ti para pedirte que me ayudes, necesito conseguir un buen empleo que sea digno y acorde con mis conocimientos, esto me tiene desesperado porque tengo deudas y obligaciones que debo enfrentar, son muchas mis necesidades, que con un buen empleo las podrás resolver, te pido que en estos momentos me des tu valiosa ayuda.

San Pancracio, quiero vivir bien, pero actualmente tengo muchas necesidades, una familia que depende de mí a la cual debemos darle educación, guíame por el mejor de los caminos para conseguir los bienes que tanto necesitamos y la solución para ello es un buen trabajo.

Te pido que escuches mi voz, mis súplicas, porque me encuentro muy preocupado, necesito de un empleo que sea bien remunerado, estoy capacitado para enfrentar cualquier trabajo digno y honesto, tengo mucha fe en ti, porque sé que me puedes ayudar. Amén.Al finalizar, se debe rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Así fue la vida de San Pancracio de Roma

