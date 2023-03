San Marcos de León es uno de los cuatro evangelistas que forma parte del Nuevo Testamento en las Sagradas escrituras. Era primo de San Bernabé y lo acompaño junto a San Pablo en el primer viaje misionero hacia Antoquia, según se puede constatar en la Biblia.

Este personaje fue autor del segundo Evangelio y discípulo de San Pedro. Incluso, se dice que su familia fue quien presto la casa donde Jesús celebro la Ultima Cena, según información recopilada por la Arquidiócesis de Monterrey (México) en su portal web.

Es representado por un león alado, símbolo de valentía y lucha, y su oración es recitada por miles de creyentes con la finalidad de solucionar problemas familiares y, principalmente, de pareja por infidelidad y falta de amor. ​

La agencia de medios especializada en la religión católica 'ACI Prensa' cita la oración y aclara que luego de recitarla es necesario rezar el Credo, el Padre nuestro y el Gloria tres veces.

Credo

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo,

Nuestro Señor,

Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir

a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo,

la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos,

el perdón de los pecados,

la resurrección de la carne

y la vida eterna.

Amén

Oración

Oh santo justo y protector

Bendito San Marcos de León,

Tú, que evitaste la desgracia del dragón,

Tú, que a pesar de tus propias flaquezas

Y confiado en la gracia y fortaleza del Señor,

Con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos,

Te ruego confiadamente: amansa los corazones,

Los malos sentimientos y los malos pensamientos

De todo aquel que contra mi este,

De todo aquel que mi mal y ruina quiera, piense o desee.

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Con tu fuerza y poder

Y con la ayuda de San Juan y del Espíritu Santo

Si ojos tienen, no me miren

Si manos tienen, no me toquen

Si lenguas tienen, no me hablen,

Que con los hierros que tengan, a mí no me hieran,

Ayúdame con tu mediación a:

*En este punto debe pedir lo que quiere lograr con ayuda de San Marcos de León.

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum

San Marcos de León,

Así como calmaste la sed del León

Y a tus pies dominado se quedó,

Calma mis adversarios y a todo el que busque mi mal,

Véncelos para que no puedan dañarme,

Amánsalos, que no se acerquen a mí,

Domínalos, para que no lleguen hasta mí.

Paz, paz, Cristo, Cristo Dominum Nostrum

Mis enemigos son bravos como el León,

Pero amansados, rendidos y dominados serán

Por San Juan y el poder de San Marcos de León.

Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum

Así sea.

